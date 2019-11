ETTERTRAKTET: Erling Braut Haaland har mange beilere om dagen, også på Stadio San Paolo i Napoli. Foto: Joachim Baardsen, VG

Salzburg-direktør utelukker ikke Haaland-salg: – Vi kjenner denne bransjen

NAPOLI (VG) Red Bull Salzburg-direktør Christoph Freund (42) svarte VG på spørsmål om interessen for Champions League-toppscorer Erling Braut Haaland (19) etter tirsdagens 1–1-kamp mot Napoli.

Det norske spissfenomenet har blitt knyttet til en rekke av Europas aller største klubber etter de nærmest ubegripelige prestasjonene så langt denne sesongen. Her i Sør-Italia satte Haaland inn sitt 23. mål totalt bare 11 minutter ut i matchen.

Nettkjenningen var jærbuens syvende i Champions League. Det er ny rekord og gjør ham til turneringens toppscorer.

les også Haaland etter ny rekord: – Må jobbe beinhardt

På et av Stadio San Paolos 55.000 seter satt østerrikernes sportsdirektør og fulgte oppgjøret. Etterpå stoppet han for VG på vei ut av arenaen. På spørsmål om Freund allerede har merket interesse for Haaland fra de største klubbene i Europa, svarer 42-åringen slik:

– Jeg har hørt mange rykter den siste uken. Men det er bra. Vi er stolte over at en spiller som Erling er i Salzburg. Han har nå syv mål i Champions League. Vi får se hva som skjer i fremtiden. For øyeblikket er han i Salzburg og forhåpentligvis er han også det de kommende månedene. Samtidig kjenner vi denne bransjen, sier Freund i dette intervjuet:

– Fremragende

Salzburg-sjefen gjør lite for å dempe spekulasjonene rundt 19-åringen. Haaland kan i teorien forlate Østerrike allerede i januar, når overgangsvinduet åpner. Freund er samtidig full av lovord om spissen.

Det var også han som bidro til kjøpet fra Molde i fjor sommer, før nordmannen flyttet til alpebyen ved årsskiftet.

– Han er en fremragende gutt. Han trener veldig hardt, er alltid positiv og har masse energi. Det er en utrolig utvikling for en ung spiller, mener Freund.

– Haaland scorer et nytt mål og er toppscorer i Champions League. Hvordan vil du beskrive prestasjonene hans?

– Ikke dårlig! He-he-he. Nei da, prestasjonene hans er fremragende. Utviklingen hans er fremragende. Vi er veldig glade for at han er i Salzburg og jeg tror han er veldig glad for at han er i Salzburg. Jeg tenker det er en perfekt match for øyeblikket.

Se Haaland score mot Napoli her:

Målbevisst Haaland

En snau time etter kampslutt spaserte også Haaland ut fra garderoben. Som vanlig var det liten tvil om hva som står i hodet på unggutten. For jærbuen handler det meste, om ikke alt, om å gjøre det som må til for å sikre best mulig utvikling.

– Jeg må jobbe beinhardt hver dag. Da vet vi at resultatene kommer, forklarer Haaland.

– Det er voldsomt med oppstyr rund deg. Du får spørsmål her også om fremtiden din. Hvordan håndterer du det?

– Jeg spiller bare fotball. Jeg koser meg. Det er det som er fokuset mitt, sier 19-åringen.

Se intervju med landslagsspissen her:

Får ros av lagkamerat

Innstillingen har imponert høyre back Ramus Kristensen (22), som ble hentet fra Ajax i sommer. Dansken gleder seg over Haalands oppsiktsvekkende prestasjoner.

– Jeg kan si at jeg har vært her i Salzburg i ganske kort tid, men sett ut ifra hvor hardt han arbeider og hvor fokusert han er, så er det fullt fortjent. Jeg tror også dere er godt tilfreds med ham i Norge. Det håper jeg i alle fall, sier Kristensen til VG og smiler lurt.

Salzburg-leiren reiser onsdag tilbake til Østerrike, etter å ha levert en ny solid forestilling i Champions League. Det er klubbens sportsdirektør fornøyd med. Selv om håpet om å gå til 8-delsfinale er lite, er muligheten for å bli nummer tre i gruppe E og dermed få Europa League-plass langt større.

– Jeg er veldig stolt over laget og utviklingen som har vært. Vi hadde mange endringer i sommer, også med en ny trener. Nå spiller de veldig bra, og det er et ungt lag. De spiller spektakulært. Så det er spennende, sier Freund.

