Skarsfjord speider på Serbia for Norge: – Intern kannibalisme

Rune Skarsfjord (49) er landslagets ekspert på Serbia, nasjonen som etter all sannsynlighet blir Norges Nations League-motstander på Ullevaal 26. mars.

Den gamle Brann-treneren, som nå er klubbutvikler i Norsk Toppfotball, har sett alle Serbias kvalikkamper og sier selv at han har full kontroll stjernegalleriet fra Balkan.

– Serbia har erfarne spillere og er et fysisk sterkt lag. De har nesten ikke én mann under 1.90. De har et høyt, høyt «høyestenivå», men det er ikke så ofte at de kommer dit, beskriver han overfor VG.

Torsdagens kamp mot Luxembourg sees og analyseres på PC-skjermen, mens søndagens Beograd-duell med Ukrainia tar han fra tribuneplass.

Det er nesten sikkert at Serbia og Norge møtes på Ullevaal til kamp om EM-billett gjennom Nations League i mars. Vinneren går videre til finalen 31. mars, og vinneren der er EM-klar.

– De har noen skikkelige stjerner, men mange er best i samme rolle – og det er en fordel for motstanderen. Dušan Tadić har vært helt fantastisk, men Sergej Milinković-Savić er trolig best i den samme rollen. I det siste er det likevel Adem Ljajić som har blitt foretrukket der, og han har vært veldig, veldig god. Jeg blir overrasket om de tre spiller samtidig, sier Skarsfjord.

– Det er litt intern kannibalisme, beskriver han.

I forrige kvalikmatch, mot Litauen, leverte Ljajić to målgivende pasninger fra tierrollen. Målscorer begge gangene var Aleksandar Mitrović.

Serbia-trener Ljubiša Tumbaković, som fikk Serbia-jobben i sommer, foretrekker en 4-2-3-1-formasjon, selvfølgelig med én playmaker på banen.

– Tierrollen er nesten religion i Serbia, og det blir spennende å se hvem som får den. I 4-2-3-1 får du en klar nummer 10, og en klar spiss i Mitrović, som har syv mål i kvaliken.

GOD DUO: Aleksandar Mitrović og Dušan Tadić i oppgjøret mot Litauen 10. juni i år. Foto: ANDREJ CUKIC / EPA

Real Madrid-spiss Luka Jović har ikke fått sjansen under den nye treneren, og Manchester Uniteds Nemanja Matić sliter med det samme som han gjør i den engelske storklubben: Tilliten.

– Serbia er fryktelig gode på sitt beste, men det er også Norge. Det er absolutt et land vi kan konkurrere med.

– Hva er svakheten deres?

– Jeg har ikke lyst å si så mye. De har noen heftige navn der, og det er greit å være forberedt om det blir dem vi møter. Lars (Lagarbäck) er trygg på sin egen måte å spille på, og det er usikkert hvor mye han bryr seg om motstanderen. Han vil ha maks ut av eget mannskap.

