Per Joar Hansen fnyser av «gamle» Lagerbäck: – Bare tull

ULLEVAAL (VG) (Norge-Færøyene 4–0) Lars Lagerbäck (71) føler seg gammel og er usikker på sin egen fremtid som norsk landslagssjef. Det får landslagsassistent Per Joar Hansen (54) til å riste på hodet.

– Jeg må gruble på om spillerne skal holde ut med meg i to, to og et halvt, år til. Man vet jo ikke hvor mye man eldes på ett-to år når man er så gammel som meg. Det verste er om man blir altfor senil, eller noe sånt, sier Lagerbäck om egen fremtid.

Svensken var først fast bestemt på å gi seg når kontrakten går ut sommeren 2020, men gradvis har tankene om å fortsette inntatt hodet hans. Etter Malta-oppgjøret 18. november er det planlagt et NFF-møte om Lagerbäcks fremtid.

– Jeg må i det minste gi beskjed før jul. Det kravet må jeg stille meg selv, sier han etter 4-0-seieren over Færøyene fredag kveld:

Resultatet gjør 71-åringen ubeseiret i sine 14 Ullevaal-kamper som norsk landslagssjef. Fasiten er 9-5-0.

– Han prater bare om alder, men det er jo bare tull. Alder er bare et tall, og det er mer hvordan du føler deg og at du kan leve i din samtid. At du fortsatt er nysgjerrig på hva som skjer i fotballen, og det er han jo, sier Lagerbäck-assistent Per Joar Hansen.

«Perrys» skjebne avgjøres av hans overordnedes karrierevalg.

– Slutter han, så slutter jeg også. Vi har gått sammen inn i dette, sier han, og håper at Lagerbäck ikke ser på egen fødselsdato når han tar valget.

– Jeg har kompiser på 50 år som du skulle tro var 80, og omvendt. Når The Rolling Stones kan dra på verdensturné når de er 75, så kan han trene et landslag i fotball. Det går helt fint, mener 54-åringen.

– Eksepsjonelt

Han er sikker på at Lagerbäck er veldig fristet til å fortsette.

– Han trives veldig godt, både med støtteapparatet og spillerne. Vi har hatt fremgang i de årene vi har holdt på, og vi har en fantastisk fin gruppe å jobbe med. Jeg tror han har veldig, veldig lyst.

– Det er vanskelig å si hva som påvirker beslutningen min mest, men det mest positive er hvordan hele gjengen har jobbet sammen i disse tre årene, både spillere og støtteapparat, sier sjefen sjøl.

Han leder uansett Norge i National League-finalen(e) i mars, det som kan bli Norges vei til sommerens EM-sluttspill.

– Jeg vil ta beslutningen så kjapt som mulig av respekt for NFF og landslaget. Hvis jeg skal slutte, må de finne en erstatter.

Perry tror det blir vanskelig å si «nei» til den nye generasjonen, med Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard, Sander Berge og Kristoffer Ajer i spissen.

– Jeg tror ikke han har hatt en så talentfull gruppe som landslagstrener. Det er eksepsjonelt at vi har fire U21-spillere som er mer eller mindre i startellevere, og du vet at de peaker når de er 27-28. Han ser jo det, selvfølgelig. De har vist fremgang, og de vil med stor sannsynlighet fortsette fremgangen, sier Hansen.

– Det er mange her som skal være med i 8-10 år. Det ser veldig positivt ut for det norske landslaget akkurat nå, innrømmer Lagerbäck.

