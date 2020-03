BYTTER KLUBB: Julian Kristoffersen forlater danske Hobro. Foto: Vegard Wivestad Grøtt, NTB scanpix

Julian Kristoffersen (22) klar for Sør-Korea-eventyr – frykter ikke coronaviruset

Horten-gutten Julian Kristoffersen forlater danske Hobro. Spissen har skrevet under for sørkoreanske Jeonnam Dragons.



Nå nettopp

– Jeg er veldig fornøyd. Det blir kult med en ny kultur. Det blir en spennende opplevelse å komme til Sør-Korea. Jeg er også veldig fornøyd med det økonomiske. Det var en mulighet jeg ikke kunne la gå fra meg, forteller Kristoffersen til VG.

Angriperen har spilt 49 offisielle kamper for superligaklubben Hobro etter overgangen fra svenske Djurgården sommeren 2018. Før det var Kristoffersen en del av Ståle Solbakkens FC København. Av totalt seks scoringer, har tre av dem kommet mot nettopp FCK, Brøndby og FC Midtjylland. Han har i tillegg 22 kamper for norske U-landslag.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

PÅ U21: Kristoffersen har blant andre spilt med Martin Ødegaard på U21-landslaget til Norge. Her fra en samling i Drammen i 2016. Foto: Vegard Wivestad Grøtt, NTB scanpix

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Stiller krav til seg selv

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Den 22 år gamle spissen har nå ambisjoner om å skape et navn for seg selv i Asia, etablere seg som en toppspiss og hjelpe Jeonnam Dragons til opprykk.

Kontrakten er i første omgang ut 2020, men den sørkoreanske 2. divisjonsklubben har opsjon på ytterligere ett år.

– Målet mitt er å banke inn scoringer i Sør-Korea. Får jeg masse innlegg og sjanser, vet jeg at det blir masse mål. Ambisjonene mine er veldig høye. Jeg vil gjøre det veldig bra i Sør-Korea, så får vi se hva som skjer etter det, forteller Kristoffersen.

les også Alt snudd på hodet for Rosenborg

Ikke redd for corona

Den 199 centimeter høye nordmannen reiser til byen Gwangyang allerede på mandag. Selv om Sør-Korea er landet i verden med nest flest registrerte tilfeller av personer med coronaviruset, bekymrer ikke det Kristoffersen.

– Det er ikke noe jeg er nervøs for. At det er coronavirus der nå, er ikke noe jeg kan tenke på. Jeg er ung, frisk og tenker at det skal gå bra. Dette var en mulighet jeg ikke kunne si nei til, forteller Kristoffersen.

Han røper at avtalen er god lønnsmessig, noe han takker agentene Morten Wivestad og Mike Kjølø for.

– Det økonomiske er på et veldig bra nivå. Det er en veldig god kontrakt som Morten og Mike har jobbet frem for meg, sier Kristoffersen.

Etter det VG forstår, ligger lønnen på godt over det som er gjennomsnittet i skandinavisk fotball.

Publisert: 08.03.20 kl. 14:48

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Fra andre aviser