Valencia bekrefter flere smittede – 35 prosent av prøvene er positive

Mandag kveld bekrefter den spanske fotballklubben at de har nye tilfeller av positive prøver på coronaviruset i klubben og at hele 35 prosent av de gjennomførte testene har kommet tilbake positive.

Klubben melder dette på sin egen hjemmeside.

Midtstopper Ezequiel Garay var den første spilleren som ble bekreftet smittet av viruset søndag formiddag.

Siden har det kommer bekreftelser på at ytterligere to spillere, Elaquim Mangala og José Luis Gayà, og to i støtteapparatet også har testet positivt.

Mandag kveld meldte klubben i en pressemelding at de har fått nye positive prøver i klubben, men de oppgir hverken hvem eller hvor mange det er snakk om.

Klubben iverksatte strenge tiltak for å forhindre smitte inn i klubben etter å ha spilt en bortekamp 19. februar i Milano mot Atalanta i Champions League.

– Til tross for de strenge tiltakene iverksatt av klubben (...) viser resultatene at 35 prosent av prøvene som er utført har kommet tilbake positive, skriver klubben i pressemeldingen.

Det er ikke klart hvor mange tester som er utført i klubben, men den Valencia-baserte sportsavisen SuperDeporte hevder at det skal dreie seg om minimum fem nye tilfeller av smitte.

Klubben skriver at samtlige av personene som har testet positivt nå er uten symptomer på sykdommen. De oppholder seg alle i sine hjem, får medisinsk oppfølging og følger sine individuelle treningsprogram.

