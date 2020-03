TIL USA: Mohammed Abu. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

VIF-Abu til DC United på lån

Mohammed Abu spiller 2020-sesongen i DC United, etter at partene signerte en utlånsavtale i dag.

Oppdatert nå nettopp

Det melder Vålerenga selv på sine nettsider.

– Det var et ønske fra Abu selv å reise til USA, og da Dag-Eilev også ønsket å hente inn andre i midtbaneleddet var det bra for begge parter at det kom en klubb på banen som ønsket Abus tjenester, forteller sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen til klubbens nettsider.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

I USA blir han for andre gang lagkamerat med Ola Kamara, som ankom klubben i fjor sommer. De to spilte også sammen i Columbus Crew i 2017.

Abu lånes ut til DC United ut sesongen.

les også Kamara om den norske spisskampen: – Ingen fordel for meg

28-åringen ble gjenforent med Ronny Deila da VIF hentet ham på lån sommeren 2018, og markerte seg raskt som en av Eliteseriens aller beste spillere. I oktober samme år signerte han en treårskontrakt med Oslo-klubben. Abu ble med det, etter det VG erfarer, en av VIFs klart best betalte spillere.

Ghaneseren imponerte ikke like mye i 2019, havnet også i perioder på benken, og da Dag-Eilev Fagermo tok over gjorde han det klart at han ønsket å satse på andre spillere - også i praksis ved å signere Fredrik Oldrup Jensen.

RYDDER OPP: Dag-Eilev Fagermo rydder i VIF-troppen. Foto: Jan Kåre Ness

Markus Nakkim er en annen VIF-spiller som har fått beskjed om at han kan finne seg en ny klubb. Svenske Erik Israelsson kan også være på vei vekk etter å ha fått lite spilletid, mens Sander Werni og Sakarias Opsahl er sendt på lån til henholdsvis Ull/Kisa og Tromsø. Efrain Juarez, Pierre Kanstrup, Fitim Azemi og Mohammed Fellah er også ute av VIF-troppen.

Også i støtteapparatet har Fagermo ryddet siden han ble ansatt. Kenneth Dokken er hentet inn som ny assistent mens både Haakon Lunov og Johannes Moesgaard er ute. Fysioterapeut Petter Øren har byttet ut VIF med eliteseriekonkurrent Sarpsborg.

Trioen David Snær Johannsson, Etim Friday Ubi og David Nnaji er på prøvespill i Vålerenga denne uken. Fredag spiller laget dobbeltkamp mot Strømsgodset på Marienlyst.

Mohammed Abu er fortsatt under kontrakt med Oslo-klubben frem til 2022. DC United fikk en tøff start på sesongen da de tapte 2–1 mot Colorado i serieåpningen etter en scoring to minutter på overtid. Ola Kamara startet kampen på topp, men fikk ikke med seg noen scoringer.

Publisert: 03.03.20 kl. 16:02 Oppdatert: 03.03.20 kl. 17:15

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 30 21 5 4 72 – 31 41 68 2 Bodø/Glimt 30 15 9 6 64 – 44 20 54 3 Rosenborg 30 14 10 6 53 – 41 12 52 4 Odd 30 15 7 8 45 – 40 5 52 5 Viking 30 13 8 9 55 – 42 13 47 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om Eliteserien MLS

Fra andre aviser