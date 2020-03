TIL USA: Mohammes Abu. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Abu til DC United på lån

Mohammed Abu spiller 2020-sesongen i DC United, etter at partene signerte en utlånsavtale i dag.

Det melder Vålerenga selv på sine nettsider.

– Det var et ønske fra Abu selv å reise til USA, og da Dag-Eilev også ønsket å hente inn andre i midtbaneleddet var det bra for begge parter at det kom en klubb på banen som ønsket Abus tjenester, forteller sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen til klubbens nettsider.

I USA blir han for andre gang lagkamerat med Ola Kamara, som ankom klubben i fjor sommer. De to spilte også sammen i Colmubus Crew i 2017.

Abu lånes ut til DC United ut sesongen.

03.03.20

