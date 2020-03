FØRSTE SMITTEDE: Arsenals spanske manager, Mikel Arteta, er første corona-tilfelle knyttet til Premier League. Foto: John Walton / PA Wire

Mikel Arteta og Hudson-Odoi smittet av coronaviruset

Arsenal-manager Mikel Arteta (37) er smittet av coronaviruset. Det melder klubben i en pressemelding.

Oppdatert nå nettopp

– Treningssenteret vårt i London Colney har blitt stengt etter at hovedtrener Mikel Arteta fikk et positivt COVID-19-resultat i kveld, skriver Arsenal i pressemeldingen.

De skriver videre at Arsenal-personell som nylig hadde nærkontakt med Mikel, inkludert hele førstelaget, vil gå i karantene i tråd med helsemyndighetenes retningslinjer.

Klubben forventer at et betydelig antall mennesker rundt klubbens a-lag nå vil være i risikogruppen for å være smittet.

– Dette er virkelig skuffende, men jeg tok testen etter å ha følt meg dårlig. Jeg vil være på jobb så snart jeg har lov, sier Arteta selv til klubbens hjemmeside.

Chelsea-karantene

Også Chelsea-spilleren Callum Hudson-Odoi (19) er smittet av coronaviruset. Det bekrefter klubben på sin hjemmeside.

Hele laget settes i karantene inntil videre, i tillegg vil flere av klubbens lokaler stenges.

19-åringen, som har spilt ti seriekamper denne sesongen, hadde symptomer for en forkjølelse mandag, og har ikke vært i klubbens lokaler eller treningsfasiliteter siden, skriver klubben.

– Callum har det bra og ser frem til å komme tilbake på treningsfeltet, skriver klubben.

Chelsea skal i utgangspunktet møte Aston Villa lørdag, hva som skjer med den kampen opplyser klubben at de vil komme tilbake til.

SMITTET: Callum Hudson-Odoi. Foto: Paul Terry / Sportimage/PA Images

Kamper utsatt

Onsdag denne uken ble Premier League-kampen mellom Manchester City og Arsenal utsatt. Årsaken var at Arsenal møtte Olympiakos i Europa League uken før og det ble senere kjent at den greske klubbens eier Evangelos Marinakis hadde testet positivt for viruset. Flere av spillerne skal ha møtt Marikanis og disse ble plassert i karantene.

les også Solbakken kritiserer UEFA: – Rømmer fra sitt ansvar

Arsenal meldte også at fire av klubbens ansatte som satt i nærheten av Marinakis på stadion var satt i karantene.

Nå bekrefter Brighton at lørdagens kamp mot Arsenal er utsatt.

Idretten har respondert ulikt på coronavirusets inntreden på jorden. Mandag hånet NBA-spiller Ruby Gobert coronaviruset på en pressekonferanse. Nå er franskmannen smittet, og NBA-sesongen er stoppet:

Premier League: Krisemøte venter

Etter Arteta-meldingen varsler Premier League nå et hastemøte i morgentimene fredag. De melder at helgens kamper vil bli vurdert.

For kort tid siden presenterte de opprinnelig en pressemelding der de opplyste om at den kommende runden ville gå som oppsatt.

– Etter den regjeringens rapport som ble offentliggjort i ettermiddag, vil alle Premier League-kampene gå videre som planlagt i helgen, skrev de.

De la samtidig ved en lenke til fans med råd og hvordan unngå smitte. Derfor ser det ut til at tilskuere vil være velkomne på stadion.

Storbritannias statsminister Boris Johnson sa i et innlegg under fremleggelsen av rapporten at sportsbegivenhetene kan gå som normalt, men indikerte samtidig at det kan bli aktuelt å forby dem i fremtiden.

Derfor velger Premier League og Football League i utgangspunktet å fortsette som de har planlagt.

– Velferden til spillere, ansatte og supportere er av største betydning, og vi vil fortsette å følge retningslinjene for Englands helsemyndigheter grundig, heter det i pressemeldingen.

Hvorvidt det blir tatt en ny avgjørelse rundt helgens kamper vil fredagen vise. Arsenal hinter selv til at det nå blir vanskelig å gjennomføre kamper og treninger som planlagt.

PS: Arsenal skal etter planen spille bortekamp mot Brighton lørdag klokken 16:00.

Publisert: 12.03.20 kl. 23:23 Oppdatert: 13.03.20 kl. 02:49

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 29 27 1 1 66 – 21 45 82 2 Manchester City 28 18 3 7 68 – 31 37 57 3 Leicester City 29 16 5 8 58 – 28 30 53 4 Chelsea 29 14 6 9 51 – 39 12 48 5 Manchester United 29 12 9 8 44 – 30 14 45 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Fra andre aviser