Juventus til topps etter spøkelseskamp – Cristiano Ronaldo i 1000

(Juventus – Inter 2-0) Jubileums-Cristiano Ronaldo så ikke ut til å bry seg nevneverdig om at toppkampen mot Inter ble spilt for tomme tribuner. Den endte med Juve-seier – og nå er Torino-laget igjen på tabelltopp.

På vei inn til stadion benyttet den portugisiske stjernen sjansen til å high-five imaginære fans, og under oppvarmingen viser bildene at Cristiano Ronaldo klappet til det ikke-eksisterende publikumet i Torino.

Toppkampen mot Inter ble nemlig spilt for tomme tribuner på grunn av corona-viruset, i det som var Cristiano Ronaldos 1000. kamp som profesjonell fotballspiller.

Han spilte 31 kamper for Sporting, 292 for Manchester United, 435 for Real Madrid og fikk sin 75. kamp for Juventus. I tillegg står han bokført med 164 kamper for Portugals landslag.

CR1000: Cristiano Ronaldo er kjent som CR7, men kan gå for CR1000 for en liten stund etter å ha rundet 1000 kamper som profesjonell fotballspiller. Foto: MASSIMO PINCA / REUTERS

På de har han scoret 725 mål, men mot Inter maktet han ikke å finne nettmaskene, det til tross for to store sjanser.

Målene ble istedenfor scoret av Aaron Ramsey og Paulo Dybala, der sistnevnte vartet opp med en ekstra lekker scoring etter å ha sendt Ashley Young halvveis tilbake til England for å hente en pølse.

Seieren var av det viktige slaget, for tre nye poeng betyr at Juventus igjen topper Serie A. Etter 26 kamper har laget 63 poeng, ett foran Lazio.

Inter følger på 3. plass med sine 54 poeng, men har én kamp til gode på de to tetlagene.

