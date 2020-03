UTESTENGT Foto: Nick Potts / PA Wire

Sturridge utestengt fra fotball i fire måneder etter brudd på bettingreglene

Tidligere Liverpool-spiss Daniel Sturridge er utestengt fra alle fotballaktiviteter i fire måneder, og får en bot på halvannen million kroner.

Oppdatert nå nettopp

Det engelske fotballforbundet (FA) har funnet ut at Sturridge skal ha gitt informasjon til broren sin om en eventuell overgang til spanske Sevilla, og ba han sette penger på at den skulle gå i orden. Overgangen gikk likevel i vasken, og Sturridge ble til slutt utlånt til West Bromwich i januar 2018.

Saken startet allerede i fjor sommer, og Sturridge ble da dømt til kun to ukers straff, og en bot på omtrent 750 000 kr. Den dommen mente FA var for mild, og dermed valgte de å anke avgjørelsen. Nå økes straffen betraktelig, og boten dobles.

Den nye dommen gjør at Sturridge må holde seg unna all fotball frem til 17. juni, og han får også en bot på omtrent 1,5 millioner norske kroner.

– Etter en anke fra FA etter funnene fra den tidligere uavhengige kommisjonen i denne saken, har et uavhengig ankeråd funnet ut at kommisjonen brukte FA-reglene om inside-informasjon på feil måte, sier FA i en uttalelse ifølge Sky Sports.

– Som følge av det har ankerådet bevist to ytterligere anklager som tidligere ble avvist. Angående straffen er ankerådet enige med FA om at straffen som tidligere ble idømt Sturridge var for mild, og har derfor økt utestengelsen og doblet boten, skriver FA.

Tidligere denne uken brøt Sturridge kontrakten med tyrkiske Trabzonspor, hvor han var lagkamerat med Alexander Sørloth, med umiddelbar virkning. Dermed står han for øyeblikket uten klubb, og må nå holde seg utenfor fotballbanen frem til sommeren.

FIFA har bekreftet til FA at dommen gjelder over hele verden, og kan sette en stopper for ryktene om at Sturridge var på vei til USA og David Beckhams nye klubb Inter Miami.

Publisert: 02.03.20 kl. 17:28 Oppdatert: 02.03.20 kl. 17:39

Les også

Mer om Daniel Sturridge Trabzonspor

Fra andre aviser