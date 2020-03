CORONAFRYKT: Det stopper Haaland fra å ta selfier med fans og signere autografer. Foto: David Inderlied / DPA

Haaland får selfie-forbud

Borussia Dortmund ber om forståelse fra supportere og fans når de stenger treninger, og nekter spillerne å ta selfier og signere autografer.

Oppdatert nå nettopp

Klubben har bestemt at Erling Braut Haaland og resten av mannskapet må holde seg unna fansen i en periode fremover.

– For at spillerne skal fortsette å kunne spille fotball, ber vi om deres forståelse i den kommende tiden: Spillere og trenere vil midlertidig ikke være tilgjengelig for selfies eller autografer, skriver klubben på sine nettsider.

Klubben begrunnet det med å beskytte spillerne mot mulig smittefare fra coronaviruset.

– Vi ber om deres forståelse for denne beslutningen, som vi håper skal minske smittefaren, sier Dortmunds sportsdirektør Michael Zorc.

Treningsøktene vil heller ikke være tilgjengelig for offentligheten, opplyser klubben. Inntil utbruddet av coronaviruset er begrenset, vil heller ingen offentlige treningsøkter finne sted. Klubben opplyser at deres medisinske avdeling er i stadig dialog med Robert Koch-instituttet i Berlin, som er Tysklands folkehelseinstitutt. Dets formål er å beskytte og forbedre helsen til befolkningen.

Se oversikten her: Idretten i virustrøbbel

Oversikt over idrettsarrangementer avlyst grunnet virusfrykt Fotball: * En rekke italienske seriekamper er utsatt, deriblant fire Serie A-kamper forrige helg og seks denne helgen. Italienske myndigheter har forlenget forbudet mot idrettsstevner i områdene hardest rammet av viruset til 8. mars, som betyr fire utsatte kamper også neste runde. * Inters hjemmekamp mot Ludogorets i europaligaen 27. februar ble spilt uten tilskuere. Kamper i den italienske cupen for kvinner er utsatt. * Samtlige kamper i den sveitsiske toppserien er utsatt inntil videre. * Serie- og cupkamper i Kina, Sør-Korea og Japan er utsatt inntil videre. Kinesiske lags kamper i den asiatiske mesterligaen er utsatt til april og mai. Sørkoreanske lags mesterligakamper spilles uten tilskuere. Fotballkamper i Iran spilles uten tilskuere fra 24. februar. * Asiatisk OL-kvalifiseringsturnering kvinner (3.-13. februar) flyttet fra Wuhan, Kina til Sydney, Australia. Omspill mellom Kina og Sør-Korea (11. mars) flyttet fra Kina til Sydney. Kinas hjemmekamper i OL-kvalifiseringen menn i slutten av mars spilles i Buriram, Thailand uten tilskuere. Japans landskamp mot Sør-Afrika (27. mars) er avlyst. * FIFA-rådsmøtet i Asuncion, Paraguay (20. mars) omgjort til videomøte. Friidrett: * Innendørs-VM i Nanjing, Kina (13.-15. mars): Utsatt til mars 2021. * Paris halvmaraton, med 44.000 påmeldte, ble 1. mars avlyst med ett døgns varsel etter instruks fra myndighetene. * Asiamesterskapet innendørs i Hangzhou, Kina (12.-13. februar): Avlyst. * Hongkong maraton, Pyongyang maraton: Avlyst. Tokyo maraton, Nagoya maraton: Bare for eliteløpere. Alpint: * Verdenscuprenn utfor og super-G menn i Yanqing, Kina (15.-16. februar): Flyttet til Saalbach, Østerrike. Badminton: * Storturneringen Kina Masters i Sanya (25. februar til 1. mars): Utsatt. * OL-kvalifiseringsturneringer i Tyskland (3. til 8. mars) og Polen (26. til 29. mars) er henholdsvis avlyst og utsatt. Basketball: * OL-kvalifisering kvinner i Foshan, Kina: Flyttet til Beograd i Serbia. Boksing: * OL-kvalifisering for Asia og Oseania i Wuhan, Kina (3.-11. mars): Flyttet til Amman i Jordan. Bordtennis: * Lag-VM i Busan, Sør-Korea (22.-29, mars): Utsatt til 21.-28. juni. Bryting: * OL-kvalifiseringen for Asia i Xian, Kina (27.-29. mars): Flyttet til Bishkek i Kirgisistan. Kina, Nord-Korea og Turkmenistan trakk seg fra asiamesterskapet i New Delhi i februar. Ekstremsport: * Vinter-X-Games i Chongli, Kina (21.-23. februar): Avlyst. Golf: * LPGA-turneringene kvinner i Pattaya, Thailand (20.-23. februar), Singapore (27. februar til 1. mars) og Sanya, Kina (5.-8. mars): Avlyst. Europatour menn i Kuala Lumpur, Malaysia (16.-19. april) og Shenzhen, Kina (23.-26. april): Avlyst. Japantouren kvinner i Okinawa: Tilskuere bannlyst. Håndball: * OL-kvalifisering kvinner i Montenegro (20.-22. mars, med Norge): Kina trakk seg, Hongkong avslo invitasjon til å delta. Ishockey: * Kampene i Kinas eliteserie er flyttet til Russland. Langrenn: * Engadin Skimarathon i Sveits (8. mars): Avlyst. Motorsport: * Kinas Grand Prix i Formel 1 i Shanghai (19. april): Utsatt, ny dato ikke bestemt. * Qatars Grand Prix, VM-åpning i roadracing (8. mars): MotoGP-klassen avlyst. * Thailands Grand Prix, VM-runde i roadracing (20. mars til 22. mars): MotoGP-klassen utsatt på ubestemt tid. Rugby: * Kampen mellom Irland og Italia (7. mars) i Seks nasjoner-turneringen: Utsatt. * Turneringene i sjumannsrugby i Hongkong og Singapore: Flyttet fra april til oktober. Sandvolleyball: * Verdensserieturnering i Yangzhou, Kina (22.-26. april): Avlyst. Skiskyting: * OL-testrenn i Zhangjiakou, Kina (27. februar til 2. mars): Avlyst. Skøyter * VM kortbane i Seoul, Sør-Korea (13. til 15. mars): Avlyst. Svømming: * Kinas OL-uttaksstevne i Qingdao: Utsatt fra begynnelsen av april til midten av mai. Sykling: * De to siste etappene av verdenstourrittet UAE Tour i Dubai: Avlyst. Taekwondo: * Asiatisk OL-kvalifisering i Wuxi, Kina (10.-11. april): Flyttet til Amman i Jordan. Tennis: * WTA-turnering kvinner i Xian, Kina (13.-19. april): Avlyst. Fed Cup-gruppespill i Dongguan, Kina (3.-7. mars): Flyttet til Dubai. Kina gir walkover i Davis Cup-oppgjør mot Romania (6.-7. mars). * Japans Davis Cup-møte med Ecuador 6. og 7. mars: Tilskuere bannlyst. Tennis: * Verdensserieturneringen i triathlon i Abu Dhabi 5. til 7. mars: Avlyst. Vektløfting: * Asiamesterskapet i Nur-Sultan, Kasakhstan (18.-25. april): Flyttet til Tasjkent i Usbekistan. Annet: * Opplæringen av frivillige til Tokyo-OL er utsatt fra februar til mai. Kinas antidopingbyrå stoppet testing i perioden 3.-21. februar. (NTB) Vis mer

Flere idrettsarrangementer er i trøbbel grunnet spredningen av coronaviruset. Mandag bekreftet president i det internasjonale hockeyforbundet at de vurderer å avlyse VM i ishockey.

– Vi er i tett dialog med arrangøren for å analysere situasjonen. Vi venter til 15. mars for å se hvordan pandemien utvikler seg. Deretter kan vi kanskje si mer, sa presidenten i Det internasjonale ishockeyforbundet, René Fasel, i et intervju med den sveitsiske avisen Blick.

Det europeiske fotballforbundet forholder seg foreløpig rolig med tanke på sommerens EM-sluttspill i fotball, skriver NTB.

– Vi er i kontakt med ansvarlige myndigheter. Vi må forholde oss til det de lokale myndighetene forteller oss uansett hva det måtte innebære, sier UEFAs talsmann Phil Townsend.

EM-sluttspillet skal for første gang gå i flere land i europa, og UEFA opplyser at de er i løpende kontant med Verdens Helseorganisasjon (WHO).

– Dette er ikke opp til oss. Vi er en idrettsorganisasjon. Det er de lokale myndigheter som styrer dette, sier Townsend.

STOPP: Dette får ikke Haaland lov til å gjøre lenger. Foto: DAVID INDERLIED / dpa

Publisert: 02.03.20 kl. 17:54 Oppdatert: 02.03.20 kl. 18:37

