Fantasy Premier League: Seks spillere du MÅ ha

Torsdag ble prisene for årets Fantasy Premier League sluppet. Her er de viktigste nyhetene du må vite om, og oversikten over spillerne du må ha på ditt lag.

Fantasy Premier League er tilbake, seks uker før selve Premier League starter. Nå er det bare å gjøre seg klar for en sommer med biting av negler og mange bytter.

9.