PROFIL: Ada Hegerberg i forbindelse med Champions League-finalen i mai. Hennes Lyon slo Barcelona 4–1. Hegerbreg scoret tre mål. Foto: Bjørn S. Delebekk

Ada Hegerberg om Norge-nei: – Et endelig valg

Ada Hegerberg (23) sier til Aftenposten Junior at kvinnesatsingen blir bedre, men at det fortsatt er uaktuelt å gjøre comeback for Norge.

Det er nesten to år siden Hegerberg ga seg på landslaget, etter EM-fiaskoen i 2017.

I vinter gjorde hun et intervju som ble publisert i Morgenbladet og Josimar like før VM. Hegerberg sa hun fikk mareritt etter å ha vært med landslaget. Hegerberg mente at lederne i Norges Fotballforbund (NFF) ikke var dyktige nok, og at NFF ikke tok landslag på kvinnesiden seriøst.

Hegerberg sa etter mesterligafinalen i mai, der hun scoret tre mål mot Barcelona, at hun savnet å spille for landet sitt, men ikke forbundet.

I den nyeste utgaven av Aftenposten Junior, en ukentlig avisutgave for barn, forteller Hegerberg mer om hvorfor hun ikke er landslagsspiller.

– Det kom til et punkt der jeg følte at jeg ikke passet inn i NFF. For at jeg skulle bli en så god fotballspiller som mulig og ha det bra, var jeg nødt til å slutte på landslaget, sier hun.

Da hun snakket med Aftenposten Junior var hun opptatt med sin egen fotballskole i Oslo forrige uke, samtidig som landslaget deltok i VM, noe som sa stopp i kvartfinalen mot England.

På spørsmål fra Aftenposten Junior for om det er aktuelt å spille for Norge igjen svarer Hegerberg følgende:

– Da jeg tok valget, tenkte jeg at jeg ikke skulle gjøre det igjen, nei. Det var et endelig valg. Jeg vil heller fokusere på klubben min. Det er samme situasjon nå, sier hun.

Det er første gang Hegerberg uttaler seg offentlig om saken etter Josimar-intervjuet før VM.

Hun har flere ganger snakket om manglende satsing på damefotball som en årsak til at hun har sluttet på landslaget.

– Jeg synes jenter må bli tatt mer seriøst, og jeg tror faktisk det har skjedd en del endringer i satsingen på damesiden de to siste årene. Sår vi håpe denne utviklingen fortsetter og kommer andre fremtidige spillere til gode.

Elitedirektør Lise Klaveness har flere ganger uttalt at vil ha med seg Hegerberg på det norske landslaget.

