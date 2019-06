GODT FORBEREDT: Guro Reiten (t.v.) og Maren Mjelde har trent ekstra på både frispark og straffespark de siste dagene. Dette bildet er fra gårdagens trening. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Vil ikke tvinge noen til å ta straffespark

NICE (VG) Det er sjelden Norge spiller uavgjort. Skjer det mot Australia i kveld, er planene klare.

Før åttedelsfinalen her i Nice har spillerne på forhånd blitt spurt om de vil ta straffespark om det ikke er falt noen avgjørelse etter 90 minutter og ekstraomganger.

– På kampdag får spillerne kjenne etter om de vil ta en straffe eller ei. Det er ingen som kommer til å bli tvunget til å ta straffespark. Her som på så mange andre områder handler det om at om at spillerne skal trives med det de skal utføre, sier landslagsassistent Anders Jacobson.

– Så du og landslagssjefen vil ikke peke på noen spillere som blir bedt om å ta ansvar?

– Nei. De vil få et spørsmål om de vil eller ikke. Alle er klar over at muligheten er der og de fleste vil nok takke ja, tror Jacobson.

Først skal kampen spilles. Anders Jacobson ser ikke bort i fra at det kan bli bytter underveis som gjør at man må endre på straffeplanene.

– Men vi har et klart bilde av hvordan straffene skal ta - om vi kommer dit. I tillegg har vi trent på straffespark de siste dagene. Så har vi sett litt på historikken, hvem som har tatt straffene før.

Spiller sjelden uavgjort

Etter at han og Martin Sjögren tok over det norske kvinnelandslaget for to og et halvt år siden har Norge knapt spilt uavgjort. Bare to av 38 kamper har endt uavgjort, 1–1 mot Frankrike og 1–1 mot Island.

21 kamper er vunnet, 15 er tapt. Den i kveld må vinnes, hvis ikke reiser Norge hjem uten å ha nådd det ambisiøse medaljemøtet og uten sjanse til å komme til OL.

De siste dagene har gått med til å kartlegge kveldens motstander.

– Vi har lett i arkivene etter straffespark. Nå har vi sett gjennom videoer av hvem som tar straffespark for Australia og samtidig sett hvor straffen settes. Når vi har skaffet oss full oversikt gjør vi en vurdering av hvilken informasjon vi skal gi til spillerne og ikke minst keeperen.

Guro Reiten, som nok er en av de som skal i sving under en eventuell straffekonkurranse, har også forberedt seg.

– Vi får satse på at vi har avgjort alt og at kampen ikke går til straffespark, sier Reiten.

