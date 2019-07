ØNSKET: Birk Risa har levert varene i Eliteserien. Det skal ha fått Brøndby til å hente frem sjekkheftet, ifølge VGs kilder. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Kilder til VG: Brøndby med millionbud på Odd-back

Odds venstreback Birk Risa (21) skal være sterkt ønsket av Rosenborg og Brøndby, opplyser kilder til VG. Den danske klubben skal være villig til å legge seks millioner kroner på bordet for unggutten.

Risa har denne sesongen fått sitt virkelige gjennombrudd i Eliteserien som venstreback, etter å ha kommet tilbake til Norge etter fire år i tyske Köln før forrige sesong.

Det har ført til interesse. Den danske toppklubben Brøndby skal være blant klubbene som har lagt inn bud på backen, og det skal være snakk om en sum på om lag seks millioner kroner. Det er seks ganger mer enn Odd betalte i 2018.

Telemarksavisen meldte allerede i april at Rosenborg hadde lagt inn bud på backen. Den gang skal budet ha blitt blankt avslått av Odd, men nå skal Odd altså ha fått inn nye bud på Norges U21-kaptein.

Vil til større liga

Risa lar seg ikke stresse av budene.

– Så lenge jeg kan ha en god og åpen dialog med Odd når det er interesse for meg, har jeg ingen bekymringer. Jeg stortrives i klubben og nyter å spille på et av Norges beste fotballag, sier han til VG.

– Hva er et riktig neste steg for deg?

– Til en bedre klubb i en bedre liga. Om det er Danmark, Belgia, det får vi se, men det viktigste for meg er spilletid. Drømmen er topp fem ligaer i verden, men det stresser jeg ikke med.

Risa understreker at han nyter tilværelsen i Skien, og skryter av Daa-Eilev Fagermo.

– Dag-Eilev er en fin fyr. Vi har et veldig godt forhold. Jeg har utviklet meg mye i Odd, og har mye å takke han for. Jeg har vokst på å spille voksenfotball her hjemme, fremfor ungdomsfotball i utlandet.

Risa spilte som vanlig fra start da Odd fikk med seg ett poeng hjemme mot Molde fredag:

