TIL-kapteinen freste mot dommeren: – Det er helt fryktelig

(Tromsø - Lillestrøm 1–1) Simen Wangberg (28) fikk først et billig straffespark mot, ble så snytt for en tilsynelatende klar straffe andre vei – før han til slutt stanget inn et potensielt livsviktig mål.

– Det er helt fryktelig, spør du meg. Dommer bør være «bunnsikker» om han dømmer straffe på det, og den type dueller skjer ti av ti ganger i feltet. Nå skal dommeren plutselig dømme på det der, og det er vanskelig å forholde seg til en linje, sier en tydelig frustrert Tromsø-kaptein Simen Wangberg til Eurosport i pausen.

Arnor Smárason slo inn fra høyre, og Tobias Sahlquist gikk i bakken etter en duell med Tromsø-spillerne Morten Gamst Pedersen og Wangberg. Reprisene viste at det var trøyeholding fra begge parter.

Dommer Rohit Saggi pekte på straffemerket, Gudmund Kongshavn kunne ikke annet enn se at han hadde kastet seg feil vei på Smárasons straffespark.

– Den er litt billig. Det er den. Der er vi heldige, men det får vi ikke gjort noe med, sier LSK-spissen Thomas Lehne Olsen til Eurosport om situasjonen.

RASENDE: Simen Wangberg var tydelig misfornøyd med dommer Rohit Saggi på Alfheim. Her feirer han egen utligning senere i kampen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Det er ikke første gang Lillestrøm har fått dommeravgjørelsene med seg denne uken. I mandagens kamp mot Mjøndalen overså dommer Trygve Kjensli det mange mente var et soleklart straffespark til bruntrøyene.

I andre omgang fikk ikke Wangberg mindre grunn til å klage.

På et hjørnespark stod drakten hans ut som et seil i Lillestrøms straffefelt og ekspertpanelet til Eurosport var ikke i tvil, men Saggi vinket spillet videre, til Tromsø-kapteinens åpenbare misnøye. Etter kampen gikk Wangberg rett bort til Saggi for å fortelle om sin misnøye med avgjørelsene.

Til slutt skulle ha få sin revansje, sin oppreisning, den søte hevn. Da Lillestrøm ikke maktet å klarere et hjørnespark fra Morten Gamst Pedersen, fikk den gylne venstrefoten en ny sjanse.

I feltet var nettopp Wangberg, begivenhetenes mann, helt umarkert og stanget inn utligningen.

Dermed unngikk Tromsø det som kunne blitt et farlig tap i nedrykksstriden, og Lillestrøm mistet muligheten til å virkelig distansere seg fra nedrykkssonen.

– Vi er ikke fornøyd med poenget. Den første omgangen er vi veldig gode, men i andre omgang mister vi kampen. Jeg er bekymret for hvordan vi mistet vårt pasningsspill, oppsummerer LSK-trener Jörgen Lennartsson.

PS! Manchester United-spilleren Aidan Barlow debuterte for Tromsø, men fikk ikke markert seg spesielt i løpet av en drøy time.

