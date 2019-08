MISFORNØYD: Martin Ødegaard synes ikke VAR fungerte optimalt i La Liga-debuten for Real Sociedad. Foto: JOSE JORDAN / AFP

Ødegaard ut mot spansk VAR: – Mye «smoothere» i Premier League

VALENCIA (VG) (Valencia – Real Sociedad 1–1) Martin Ødegaard (20) var ikke imponert over sitt første møte med videodømming i spansk fotball.

I den dramatiske 1–1-kampen på Mestalla i Valencia, der Real Sociedad-profilen Mikel Oyarzabal utlignet på straffe hele elleve minutter på overtid, havnet VAR i søkelyset.

1–0-scoringen til Valencia-spiss Kevin Gameiro måtte nemlig vurderes av videodommere fordi det var vanskelig å fastslå om franskmannen var i offside eller ikke. Fra ballen gikk i mål til målet ble godkjent og spillet var i gang igjen, tok det smått utrolige fire minutter og 23 sekunder.

Det førte til enorm buing fra tribunen, der stemningen blant fansen ble mer og mer amper, før den til slutt resulterte i et jubelbrøl da målet ble bekreftet.

Ødegaard, som måtte stå ved midtstreken og vente i flere minutter, er ikke fornøyd med hvordan situasjonen forløp seg.

– Når det først er her, så må det jo være riktig, og hvis de er så usikre, så må de jo bruke tid. Men alle skjønner at det ikke kan ta så lang tid hver gang … Det er klart at alle situasjoner ikke er like tette, men det bør gå raskere. Jeg har sett at de har innført det i Premier League, og det ser ut som det går mye «smoothere» der. Det bør være mulig å få en raskere avklaring, sier Martin Ødegaard til VG.

– Er det ødeleggende for dere å måtte vente så lenge på å komme i gang igjen når dere akkurat har sluppet inn et mål?

– Det tar litt av «gutsen» og initiativet ut av kampen. Det blir jo en liten pause. I dag ble det for lenge, og det tror jeg alle er enige om. Heldigvis skjer det ikke så ofte, sier nordmannen, som ellers hadde følgende vurdering av den dramatiske kampen:

Det er ikke første gang Ødegaard uttrykker skepsis overfor videodømming: Etter å ha blitt fratatt en scoring på grunn avv VAR, for Vitesse i februar, sa han at «jeg liker det ikke, det er ikke fotball».

– Det er vanskelig å forstå hvorfor det tar så lang tid. Det kan godt være at guttene i VAR-rommet har tatt seg en siesta, sa TV 2s vanligvis VAR-frelste fotballekspert Jesper Mathisen fra kommentatorboksen mens alle ventet på den endelige dommen fra Valencia.

Til slutt skulle riktignok videodommernes nøling komme Real Sociedad til gode. Som følge av det lange avbrekket ble det lagt til hele åtte minutters tilleggstid. Fire minutter ut i tilleggstiden fikk Valencia straffe, men den sendte Gameiro langt over mål.

Deretter skapte den svenske innbytteren Alexander Isak fullt kaos utenfor hjemmelagets 16-meter. Han ble felt like utenfor boksen, og Real Sociedad fikk frispark idet klokken snek seg over åtte tilleggsminutter.

Fansen på Mestalla brøt ut i full jubel i noen sekunder da frisparket til Willian José smalt i Valencia-muren, men dommeren hadde oppfattet noe tilskuerne ikke så: Francis Coquelin, som allerede hadde gult kort, hadde blokkert ballen med armen. Franskmannen fikk marsjordre, Real Sociedad fikk straffe, og Mikel Oyarzabal var kald fra elleve meter.

– Det var deilig å se den gå inn, sier Ødegaard med et smil etter en vellykket debut for den baskiske klubben.

Publisert: 17.08.19 kl. 22:37