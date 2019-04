UENIGHET: David De Geas fremtid i Manchester United er usikker. Britiske medier melder om uenigheter i kontraktsforhandlingene. Foto: Craig Mercer / Sportimage/PA Images

Britisk avis: De Gea misfornøyd med United-ledelsen

Ole Gunnar Solskjærs spanske keeperstjerne skal være misfornøyd med klubbens manglende vilje til å øke lønnen hans.

Ifølge The Times er De Gea misfornøyd med at klubben ikke har vært villige til å møte hans krav om en klekkelig lønnsøkning. Keeperen ønsker samme lønn som klubbens best betalte spiller, Alexis Sanchez, men United-sjef Ed Woodward, har ifølge avisen sagt at en slik lønnsøkning er uaktuell.

De Geas kontrakt med Manchester United går ut sommeren 2020. Dermed ligger det i kortene at det enten blir en kontraktforlengelse, eller at Solskjær selger sin stjernekeeper i sommer.

Om ingen av delene skjer kan 28-åringen gå gratis til en annen klubb etter neste sesong.

Avisen melder videre at Ole Gunnar Solskjær selv har blandet seg inn i forhandlingene, forsikret De Gea om hans posisjon i laget, og bedt klubben om å få den nye kontrakten i orden.

De Gea har vært strålende for Manchester United de siste årene, denne sesongen har derimot vært mer varierende. Han hevet spillet sitt etter at Solskjær tok over, men var sterkt involvert i Champions League-exiten med denne tabben på Camp Nou mot Lionel Messi og Barcelona:

Mens De Gea er ønsket videre melder Times at Marcos Rojo er på vei ut.

Det samme kan Ander Herrera være. Midtbanespilleren er ønsket av PSG.

Mens De Gea er ønsket videre melder Times at Marcos Rojo er på vei ut.

Det samme kan Ander Herrera være. Midtbanespilleren er ønsket av PSG.

Publisert: 21.04.19 kl. 11:03