BEKYMRET: Ole Gunnar Solskjær ledet Manchester United til sitt syvende tap på bare ni kamper. Foto: Martin Rickett / PA Wire

Solskjær om totalslakten fra gammel lagkamerat: – Jeg verdsetter meningene hans veldig høyt

MANCHESTER (VG) Klubblegenden Roy Keane (47), mangeårig lagkamerat av Ole Gunnar Solskjær (46), tok frem mitraljøsen i forbindelse med 0–2-tapet i Manchester-derbyet.

Den tidligere kapteinen var like nådeløs i sin omtale av United-spillerne som han pleide å være i taklingene under sine 12 år som spiller i klubben.

– Dette er de samme spillerne som kastet José Mourinho under bussen. De vil gjøre nøyaktig det samme med Ole. Slike spillere forandrer seg ikke. Det er for mange bløffmakere i denne klubben til å få United tilbake til toppen, sa Keane, som gjestet Sky Sports’ studio på Old Trafford:

KRITISK: Roy Keane (nummer to fra venstre) fulgte kampen fra Sky Sports’ studio på Old Trafford sammen med Joe Hart (f.v.) og Graeme Souness. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Det er bare ett av flere Keane-sitater som har gått sin seiersgang på sosiale medier etter Manchester Uniteds syvende tap på bare ni kamper.

– Jeg tror City-spillerne ikke kunne begripe hvor enkelt dette var i et derby. Du er nødt til å stille krav til spillerne, sier Keane, som var helt uenig i Gary Nevilles påstand om at «dette er så gode Manchester United er for øyeblikket».

– De hadde ett skudd på mål, Gary … Ett skudd på mål på hjemmebane, sier en tydelig oppgitt Keane.

Han langet også ut mot Fred, som han mente «jukset» da han var involvert i Citys andre mål, og Paul Pogba, som ifølge Keane er «et stort problem».

Solskjær ble konfrontert med deler av Keanes nådeløse oppgjør da han stilte til pressekonferanse på Old Trafford mer enn en time og et kvarter etter kampslutt i 0–2-tapet mot City.

– Jeg har alltid hatt et veldig godt forhold til Roy. Jeg verdsetter meningene hans veldig høyt, og han har sine meninger. Vi spilte sammen i mange, mange år, han er en Manchester United-mann, så han lider like mye som alle andre som er koblet til oss når vi er så langt bak City som vi er, sier en alvorspreget Ole Gunnar Solskjær .

– Det er min jobb at når vi kommer tilbake til sesongoppkjøringen, så har jeg de riktige personlighetene i klubben. Det burde aldri være tillatt … når du er i Manchester United vil søkelyset være på deg, du vil være i overskriftene, og du må forsikre deg om at du kommer på jobb hver eneste dag og legger ned din beste innsats. Det er din plikt, sier Solskjær.

– Tror du det er spillere som kveles av det presset, og som ikke klarer å håndtere forventningene som kommer med når man spiller for denne klubben?

– Det er det du skriver under på når du signerer for Manchester United, forventningene og historien. Vi er der vi er nå, og vi må ta det steg for steg og forsikre oss om at vi er på riktig vei, og gjøre det raskt. Vi kan ikke nøle i mange år, for Premier League er så kompetitiv at vi kan bli tatt igjen av andre lag også.

