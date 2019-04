HJEMME: Martin Samuelsen trives i hjembyen Haugesund og i klubben FKH. Foto: Ness, Jan Kåre / NTB scanpix

Åpen Samuelsen: – En opptur å være hjemme

At Martin Samuelsen skulle spille i Eliteserien som 21-åring hadde nok få sett for seg.

Martin Samuelsen (21) gikk allerede til England og Manchester City i 2012. Han var da i City i tre år før han flyttet sørover i England til London og West Ham United. Det er også klubben som eier Samuelsen nå.

Fra og med 2015 og til i år har Samuelsen vært på utlån i lavere divisjoner i England, og sist i VVV-Venlo i Nederland. I vinter ble lånet med den nederlandske klubben avsluttet og nytt utlån sto for tur. Da vendte 21-åringen hjem til Haugesund hvor han nå trives stort i trygge omgivelser.

– Jeg er jo haugesunder, så klart det er kjekt å være her. Det hjelper jo på tryggheten å komme nærme familie og venner, smiler Samuelsen til VG etter en økt i Storhall Karmøy.

– Burde fått flere sjanser

Samuelsen gikk såpass tidlig, at han aldri fikk kamper for FK Haugesund før han dro. Han har imidlertid vært i systemet til FK Haugesunds yngre lag, og var en lokal unggutt som alle visste hvem var.

Hans første opphold i den engelske klubben Peterborough var en stor suksess. Han herjet blant annet mot West Bromwich i en TV-sendt cupkamp med sin uredde tilnærming til fotballen. Etter det har det imidlertid ikke vært så mye snakk om Samuelsen. Han trodde utlånet i VVV-Venlo kunne bidra til å få fart på karrieren etter en god start.

– Det var en del som skjedde i Nederland. Jeg mener selv jeg burde fått mer muligheter etter vinterpausen. Jeg hadde lyst å reise da, men fikk beskjed om at jeg måtte bli og kjempe om en plass. De sa jeg ville få sjansen, forteller han.

Det fikk han imidlertid ikke etter å ha levert varene i vinterpausen. Fire mål og to målgivende pasninger var fasiten på de tre siste kampene i vinterpausen. Da seriekampene kom ble det ikke et eneste minutt på kanten på de fire første kampene. Det var da han skjønte at noe måtte skje.

– Av og til må man ta et steg tilbake før jeg tar to frem, og med de fleste vinduer stengte var Haugesund i Eliteserien naturlig.

INNHOPP: Martin Samuelsen fikk debuten sin i serieåpningen borte mot Strømsgodset da han kom inn som innbytter. I andre serierunde startet han på topp mot Sarpsborg. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Blir (foreløpig) frem til sommeren

21-åringen er altså i FK Haugesund på en låneavtale fra West Ham som strekker ser ut juni. Hann utelukker ikke at det kan forlenges til ut sesongen.

– Vi må se hvordan det går og ta en evaluering etter hvert. Finner jeg en god flyt og gjør som jeg håper jeg skal, så må det bli en enighet med klubbene og meg på hva som er best.

Haugesunderen forteller at han har kontakt med London-klubben mens han nå er i Haugesund.

– Nei, det gjør jeg ikke. Jeg angriper hver eneste utfordring hundre prosent og jeg går ikke inn i dette annerledes. Jeg er innstilt på å gi mitt beste, smiler Samuelsen.

