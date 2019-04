Chelsea er i trøbbel med FIFA i 29 saker hva gjelder mindreårige spillere. Foto: Ian Walton / PA Wire

Football Leaks: Grumset rett i glemmeboken

Er det så nøye med grums som skaper støy, så lenge det som skjer på banen er innmari gøy?

Det er en grunn til at det finnes restriksjoner på alder og geografi hva gjelder jakt på mindreårige fotballspillere. Men det ser flere av de sterkeste aktørene i fotballindustrien ut til å bry seg pent lite om.

Gjennom en rekke avsløringer, som Football Leaks-papirene har gjort det mulig å dokumentere, fremstår det som altfor mange mangler etiske sperrer i jakten på det neste gullet.

“Hvis ikke får kontroll, får jo konkurrenten sikkert det”-tankegang ser dessverre ut til å være skremmende utbredt.

Men er det noen grunn til å tro at avdekkingen av fotballindustriens skyggesider vil føre til substansielle endringer?

Svaret er dessverre «nei».

For hvem har egentlig interesse av reell forandring?

Kroatiske Karlo Zigers vei til Chelsea, som fremgår av Football Leaks-papirene, gir et interessant innblikk i en kynisk verden. Foto: Chelsea Football Club / Chelsea FC

Nå er det Chelsea som er i vanskeligheter igjen, denne gangen på grunn av forretningsfremstøt overfor mindreårige.

Det må understrekes at saken er anket, og utfallet av den ikke er klart, men utgangspunktet er altså at FIFA vil straffe dem for regelbrudd i 29 saker.

Det tallet er høyt.

Dersom reaksjonen blir stående, er det vanskelig å tolke det annerledes enn som en systematisk og kynisk uthuling av regelverket.

VG og de andre partnerne i EIC-nettverket kan nå fortelle historien om hvordan Chelsea skal ha lokket med millioner for en 12 år gammel kroatisk gutt.

Her kommer det også frem hvilken rolle det har spilt å få foreldrene med seg, og hvordan klubbens fremferd fremstår riktig så kynisk.

Og som det tidligere har fremkommet, er London-klubben slett ikke alene om å ha benyttet diskutable metoder i jakten på mindreårige.

Legger vi sammen alt som Football-Leaks dokumentene til nå har avdekket, er bildet lite pent langs mange akser.:

Skatteunndragelser, tvilsomme selskapskonstruksjoner, oppblåste kontrakter, mulig ulovlige agentmetoder og bruk av mesterskap som et geopolitisk virkemiddel tyder på at noe er sykt i internasjonal fotball.

Men uansett hva som avdekkes, er det ingen effektiv medisin å spore med det første. Fansen rister litt på hodet her og der, men så lenge det snart er kamp, og folk får servert underholdende fotball, er det visst ikke så nøye om veien til førsteelleveren er brolagt med tvilsom business.

Det er noen ulikheter i forskjellige land.

For eksempel har mannen som muliggjorde avsløringene i Football Leaks, som fra varetekt kjemper for å få status som en varsler, opplevd stor støtte på tyske tribuner etter avsløringene.

Her i Norge ser oppfatningen av fotballindustrien ikke ut til å være påvirket i nevneverdig grad. Og tusenkronersspørsmålet er hvordan hver og en eventuelt skal la de ubehagelige sannhetene påvirke interessen? Bør man bli mer skeptisk til produktet?

Dersom etterforskningen av superagent Jorge Mendes skulle ende opp i noe fellende, bør det i tilfelle få ringvirkninger for synet på ting og tang?

For klubbene vil det kunne svi om overgangsnekt og eventuelle utestengelser gjennomføres i lange perioder, men vil vi i realiteten komme dit?

Trolig vil vi få flere offisielle sanksjoner de neste månedene, ettersom etterforskningen av ulike forhold Football Leaks har muliggjort går fremover i ulike land. Men ingenting tyder på at det kyniske milliardtoget bremser eller endrer kurs.

Dersom én tvilsom metode avdekkes og sanksjoneres, er det jo fort gjort å utrede et nytt landskap å navigere i.

For fansen er der uansett, og det er summen av deres mikroøkonomier som bærer mye av den gale galoppen. Og det er aldri lenge til et avspark man kan glede seg til ...

