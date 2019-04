FØRSTE MÅL I ELITESERIEN: Emil Bohinen (midten) sendte Stabæk i ledelsen mot Rosenborg med sin første eliteseriescoring i karrieren. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Lars Bohinen om Stabæk-sønnen (20): – Virker uredd

BEKKESTUA (VG) Emil Bohinen (20) scoret sitt første eliteseriemål hjemme mot Rosenborg med pappa Lars (49) på tribunen.

– Det var veldig hyggelig for ham. Han har jobbet hardt i lang tid og han trenger en sånn type opptur, sier pappa Bohinen til VG om sønnens scoring.

På vei hjem fra Sandefjord til Aalesund, fikk Lars Bohinen stoppet innom Nadderud stadion og sett den første omgangen av Stabæks hjemmekamp mot Rosenborg.

Før han satte kursen mot Gardermoen etter pause, rakk 49-åringen å få med seg sønnen Emils (20) første eliteseriemål i karrieren da han sendte Stabæk i føringen mot Rosenborg.

– Jeg blir jo satt litt i skyggen av Ola da, sier Bohinen og sikter til Ola Brynhildsens fantastiske brassescoring:

– Min var nok ikke like fin. Det var et lite sleivspark og den gikk via noen i mål, men mål er mål. Det var veldig deilig å få min første scoring, sier 20-åringen.

Bohinen startet sin andre strake kamp for bærumslaget i Eliteserien og leverte en god prestasjon som ga karakteren 7 på VG-børsen.

– Emil var god. Han var fornuftig med ball, hadde kontroll og klarte å være kreativ på en litt vanskelig bane. Det skal jo være Norges beste fotballag de møter, selv om det ikke ser slik ut nå, sier pappa Bohinen.

FAR: Aalesund-trener Lars Bohinen er faren til Stabæk-spiller Emil. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Han tror ikke det å møte den regjerende mesteren i Eliteserien påvirker sønnen i spesielt stor grad.

– For meg virker han uredd. Han er veldig fokusert på det han skal og er ikke typen til å la seg forstyrre av størrelsen på en kamp eller slike ting, sier han.

– Tror du han kan få sitt virkelige gjennombrudd i år?

– Nå synes jeg han skal få lov til spille noen kamper til først. Jeg håper han biter seg fast på laget, viser at han har nivået inne og fortsetter å tenke på sin egen utvikling, sier far Bohinen, som lørdag måtte se sitt Aalesund miste seieren etter en nydelig scoring av Sandefjords William Kurtovic:

Publisert: 15.04.19 kl. 14:33