Bodø/Glimt senket nok en gullfavoritt

(Bodø/Glimt - Molde 3–2) De ble tippet til nedrykk av de fleste, men etter tre serierunder har Bodø/Glimt senket de to første gullfavorittene og tatt full pott.

– Jeg synes Glimt er mye bedre enn oss. Og jeg synes resultatet er flatterende, for de kunne scoret mange flere mål, sier Molde-stopper Martin Bjørnbak til Eurosport.

For forhenværende Glimt-kaptein Bjørnbaks første retur til Aspmyra ble et sant mareritt. Det toppet seg for vinterens fem-millionerssignering da han styrte Erlend Dahl Reitans innlegg inn i eget nett til 3–0.

Han hadde neppe sett for seg at hans første retur til gamle jaktmarker skulle ende med at « Bodø/Glimt på topp, olé olé» ljomet fra den lojale hjemmefansen.

Men da Molde reduserte to ganger i løpet av de siste ti minuttene, etter at hjemmelaget hadde skutt i både tverrligger og stang, ble det nervøst på Aspmyra. Glimt slapp med skrekken - men må nøye seg med «kun» full pott, ikke tabelltopp.

– Jeg synes vi spiller dem opp til akkurat de situasjonene de vil ha, det er ikke nok trykk og vi blir løpende mellom, er «Ohi»s analyse, før han vedgår at han er «irritert» over måten de taper på.

Servitør Layouni

For da Bjørnbak scoret nok et mål for Glimt, hadde Amor Layounis gylne dødballfot allerede servert to Glimt-scoringer i den første omgangen.

Først skrudde han et perfekt hjørnespark inn fra høyre, og Ulrik Saltnes steg uhindret til værs. Han stanget inn nordlendingenes ledermål etter drøye tjue minutter.

– Det er tydeligvis mulig å score himla mange mål på dødball, så da var det deilig å starte ballet i dag, sier Saltnes til Eurosport.

Så slo Layouni et frispark inn i farlig sone, og da Andreas Linde måtte gi en farlig retur, var debutant Vegard Bergan akkurat på rett plass og kunne enkelt styre inn 2–0.

Molde-spurt

Molde slet på sin side med å finne den sammen flyten som har sikret dem tremålsseire over Stabæk og Vålerenga, de fant ikke rommene og selv de uforutsigbare plassbyttene klarte Glimt å håndtere.

Backen Kristoffer Haugen oppsummerte Moldes kamp greit da han dyttet ned Erlend Dahl Reitan og skapte bruduljer ute ved hjørneflagget.

AMPERT: Kristoffer Haugen og Erlend Dahl Reiten kom i klinsj nede ved hjørneflagget. Foto: Torbergsen, Mats / NTB scanpix

Ohi Omoijuanfo fikk muligheten til å redusere fra straffemerket ti minutter før slutt, innbytter Leke James scoret med det som var hans første berøring like etter.

Ut av ingenting hadde Molde fått et håp.

Men sluttspurten startet for sent.

Publisert: 14.04.19 kl. 19:52 Oppdatert: 14.04.19 kl. 20:10