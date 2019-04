Pogbas straffedobbel reddet dyrebare poeng for Solskjær: – Vi hadde flaks

MANCHESTER (VG) (Manchester United – West Ham 2–1) Ole Gunnar Solskjær (46) slapp med skrekken takket være to straffescoringer av Paul Pogba (26). Dermed lever håpet om topp fire-plass fortsatt for Manchester United.

Oppdatert nå nettopp







– Det var veldig åpent og vi spilte ikke bra. Med det rommet vi hadde, spilte vi nok for sakte. Vi hadde flaks i dag, det må man noen ganger ha, og i dag var det vi som hadde det, sier Pogba til BT Sport.

Den franske midtbanespilleren banket inn to straffespark i en ellers lite overbevisende United-forestilling der Solskjærs menn fikk omdiskuterte dommeravgjørelser med seg.

Få siste nytt om Ole Gunnar Solskjær og Manchester United i vår Solskjær-spesial!

Det betyr at avstanden opp til tredjeplass Tottenham og fjerdeplass Chelsea fortsatt er på henholdsvis tre og to poeng idet fem seriekamper gjenstår i Premier League .

les også Solskjær varsler nådeløse tiltak: – Kommer til å bli vanskelig

Et noe dempet United-publikum forventet en opptur etter fire tap på de siste fem kampene, men det var gjestene fra London som åpnet best. Og etter bare ti minutter var Solskjærs menn heldige som ikke lå under: Felipe Anderson satte ballen i mål for West Ham, men linjemannen vinket for offside. Reprisene viste imidlertid at målet burde vært godkjent ettersom Diogo Dalot opphevet offsiden hårfint.

Nytt VG-magasin: 100 sider bare om Solskjær

Marginene var igjen på Uniteds side da Robert Snodgrass kastet seg inn i en klønete takling på Juan Mata, som falt over ende ved inngangen til sekstenmeteren.

les også Mourinho kaller Solskjærs nye suksess-spiller «en gal hund»

Ut fra reprisene så det ut til at taklingen ikke traff Mata, og i BT Sport-studio mente både tidligere West Ham-trener Slaven Bilic og tidligere Premier League-dommer Peter Walton at det ikke burde vært straffe.

Men straffespark ble det, og det var utskjelte Paul Pogba som fikk æren av å banke det i mål – hans første scoring på nesten to måneder, etter åtte målløse kamper.

– I dag lurte jeg ham (ved å ikke trippe opp til straffesparket), sier Pogba.

Etter en førsteomgang der de ble bortdømt i to nøkkelsituasjoner fikk West Ham en langt lystigere start etter hvilen. David De Gea ga bort ballen med en upresis igangsetting til en uoppmerksom Pogba, og et innlegg fra Manuel Lanzini fant til slutt en totalt umarkert Felipe Anderson på bakerste stolpe. Denne gangen var brasilianeren definitivt ikke i offside, og avslutningen hans gikk i mål via Uniteds spanske keeper.

På benken satt en betenkt Solskjær etter å ha sett De Geas svake utkast, Pogbas manglende returløp og Marcos Rojos enorme markeringsglipp.

Nordmannen svarte med å sette inn Marcus Rashford, ut gikk Juan Mata, og noen minutter senere var stjernespissen svært nær å score på sin første mulighet. På sin andre headet han like over mål.

les også Solskjær tror stjerne kan være skadet på grunn av bekymringer

Med et kvarter igjen brukte Solskjær sine to siste bytter og satte inn det 17 år gamle spisstalentet Mason Greenwood samt Andreas Pereira.

Men det var en av West Hams innbyttere, Michail Antonio, som skulle markere seg først: Først fyrte han av et knallhardt skudd i tverrliggeren, så tvang han De Gea til en mesterlig redning med et godt hodestøt.

West Ham så ut til å være nærmest et vinnermål, men så kontret United,en frem til da anonym Anthony Martial ble taklet bakfra av Ryan Fredericks, dommeren pekte for andre gang på straffemerket, og Pogba var like sikker fra elleve meter.

Solskjær kan slippe et lettelses sukk med tre dyrebare poeng i lommen, men er nok ikke like fornøyd med prestasjonene som lå bak den knappe seieren.

Tirsdag venter Barcelona på Camp Nou.

VG kommer tilbake med mer!

Publisert: 13.04.19 kl. 20:22 Oppdatert: 13.04.19 kl. 20:41