FORBEREDER SEG: Erling Braut Haaland (t.h.) i samtale med assistenttrener Per Joar Hansen på Ullevaal-gresset denne uka. Foto: Bjørn S. Delebekk

Slik kan Norge ta Nations League-veien til fotball-VM

Norsk seier over Østerrike på Ullevaal kan være det første steget mot fotball-VM i Qatar i 2022.

Nå nettopp

I 20/21-utgaven av Nations League er det gjort noen justeringer. Selv for en sofasliter er det nå mulig å skjønne hva som skal foregå, men legg ikke ut på lange resonnement uten trening, for ukomplisert er det ikke.

Hva er Nations League?

Nations League er en turnering for UEFAs 55 medlemsland. Det skal kåres en vinner (Portugal er historiens eneste vinner), men selv ikke et mirakel kan føre Lars Lagerbäcks Norge til topps. Den enkle forklaringen er at bare de 16 lagene på nivå A kan kvalifisere seg til sluttspillsrundene.

les også Messi-dramaet: Her er Lionel Messis far på plass i Barcelona

Men: Norge kan vinne sin Nations League-gruppe. Dette kan igjen åpne bakdøren for Norge til fotball-VM i 2022.

Norge har siden forrige gang rykket opp ett nivå. Det betaler seg. Veien til VM har blitt litt enklere av det.

Hvordan fungerer det?

Nations League spilles i september, oktober og november, med finaler i 2021 og nedrykkskamper i mars 2022.

55 medlemsland er fordelt på fire nivåer – A, B, C og D – basert på «UEFA National Team Coefficient Rankings» (1-16 på nivå A, 17-32 på nivå B, 33-48 på nivå C, 49-55 på nivå D). Norge har tatt steget fra nivå C til nivå B.

Norge har tatt steget fra nivå C til nivå B etter å ha vunnet sin gruppe i 2018. Det betaler seg. Veien til VM har blitt litt enklere av det.

På nivå A, B og C er lagene delt i fire grupper. På nivå D er det to grupper. Norge deler gruppe med Østerrike, Nord-Irland og Romania. Se de andre gruppene i faktaboksen:

Nations League 20/21 Nivå A:

Gruppe 1: Polen, Bosnia-Herzegovina, Italia, Nederland

Gruppe 2: Island, Danmark, Belgia, England

Gruppe 3: Kroatia, Sverige, Frankrike, Portugal

Gruppe 4: Tyskland, Ukraina, Spania, Sveits Nivå B:

Gruppe 1: Romania, Nord-Irland, Norge, Østerrike

Gruppe 2: Israel, Slovakia, Skottland, Tsjekkia

Gruppe 3: Ungarn, Tyrkia, Serbia, Russland

Gruppe 4: Bulgaria, Irland, Finland, Wales Nivå C:

Gruppe 1: Aserbajdsjan, Luxembourg, Kypros, Montenegro

Gruppe 2: Armenia, Estland, Nord-Makedonia, Georgia

Gruppe 3: Moldova, Slovenia, Kosovo, Hellas

Gruppe 4: Kasakhstan, Litauen, Hviterussland, Albania Nivå D:

Gruppe 1: Latvia, Andorra, Malta, Færøyene

Gruppe 2: Liechtenstein, San Marino, Gibraltar Vis mer

Lagene spiller hjemme og borte mot hverandre, og de fire gruppevinnerne på nivå A kvalifiserer seg for Nations League-sluttspillet. Her vil det være semifinaler, finale og bronsefinale. Det er, som beskrevet, bare lagene på nivå A som kan kjempe om Nations League-tittelen.

Gruppevinnerne på nivå B, C og D rykker opp, mens sisteplass på nivå A og B rykker ned. Hvem som rykker ned fra nivå C, vil bli avgjort i play off-kamper i mars 2022.

Dersom Norge rykker opp, vil det bli lettere å kvalifisere seg til EM-playoff i 2024.

les også Spisstrioen gjør Norge til best i Europa: – Aldri opplevd

Hva har dette med fotball-VM å gjøre?

UEFAs ordinære VM-kvalifisering er i stor grad den samme som før. Ti gruppevinnerne går til VM-sluttspillet i Qatar.

Play off-en blir ikke som før. Europa har 13 VM-plasser, og de tre siste skal fordeles blant de ti gruppetoerne fra den ordinære VM-kvaliken, samt de to beste Nations League-gruppevinnerne (blant lagene som ikke har kvalifisert seg til VM eller playoff gjennom den ordinære VM-kvaliken). Disse 12 skal kjempe om tre VM-billetter.

Hvem er «de to beste gruppevinnerne»?

Det er plasseringen i Nations League som bestemmer dette. Alle lag som deltar i Nations League 20/21 vil få en plassering fra 1. til 55. plass.

Norge kan ikke bli bedre enn nummer 17, enkelt og greit fordi det er 16 lag på nivå A. Vinner Norge sin gruppe, vil Lars Lagerbäck & co. bli nummer 17, 18, 19 eller 20 – avhengig av om de blir best, nest best, tredje best eller fjerde best gruppevinner på nivå B.

Når det gjelder fotball-VM, er Nations League-plasseringen kun viktig i forhold til andre Nations League-gruppevinnere.

Hvis Norge havner utenfor topp to i den ordinære VM-kvaliken, er det avgjørende å være blant de to best plasserte gruppevinnerne i Nations League – som IKKE har klart å kvalifisere seg til VM eller VM-play off gjennom den ordinære VM-kvalifiseringen.

Hvis en Nations League-gruppevinner fra nivå A, for eksempel England, mislykkes totalt i den ordinære VM-kvaliken, vil dette være en bedre Nations League-gruppevinner enn for eksempel Norge (som jo er på nivå B).

Dette er altså i stor grad utenfor Norges kontroll, men siden Norge er på nivå B vil det være en fair sjanse for at gruppeseier i Nations League gir VM-play off. Sjansen er god for at lagene på nivå A uansett klarer topp to-plassering i VM-kvalifiseringen.

Hvordan blir play off-en?

Når det er klart hvilke 12 lag som skal spille play off, går det tre «veier» til VM. Det blir fire lag fordelt på tre ulike «sluttspill» – der hver rute inneholder en enkel semifinale og finale. Tre finalevinnere går til VM. Hjemmelag avgjøres ved trekning

I alt skal 13 av 55 UEFA-nasjoner til fotball-VM i 2022. Den korteste veien går uansett via den ordinære VM-kvaliken.

(Kilder: UEFA)

PS! Norge har som kjent allerede en ok mulighet til å ta «Nations League-veien» til fotball-EM neste sommer. Norge skal ut i play off-oppgjør mot Serbia 8. oktober, og vinneren der går til finale mot enten Skottland eller Israel. Men det gjelder altså fotball-EM.

Publisert: 04.09.20 kl. 19:49