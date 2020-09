Spania reddet poeng seks minutter på overtid

(Tyskland 1–1 Spania) Timo Werner så lenge ut til å sikre tysk seier, men på overtid dukket Jose Gaya opp og reddet spansk poeng i Nations League-åpningen.

Dermed forlenger Spania sin lange rekke uten tap. Det har nå gått 12 kamper siden sist de tapte. Forrige gang det skjedde var 15. november 2018, da Kroatia ble for sterke.

Chelseas nysignering Timo Werner startet showet i andre omgang. Han mottok ballen inne i boksen fra back Robin Gosens og la den til rette, før han smalt til.

Det harde skuddet passerte en stillestående David de Gea i Spania-målet, og sendte Tyskland i ledelsen.

Men seks minutter på overtid slo Spania tilbake etter et langt press. Et innlegg fra Ferran Torres ble headet ned til Gaya, som bare pirket ballen i mål fra kort hold.

Dermed tok ingen av lagene det første stikket i Nations League. Dette er den første runden i 2020/2021-utgaven av turneringen, hvor Spania, Tyskland og flere andre stormakter kjemper om å bli mestre.

Sjansebonanza

Det manglet ikke på sjanser da de to stormaktene møttes. Allerede etter 14 minutter ble en annen nysignert Premier League-spiss, Leeds’ Rodrigo, spilt alene med keeper Kevin Trapp.

Rodrigo trillet ballen rundt keeperen, og plukket den opp igjen på andre siden. Men på åpent mål begynte han å nøle, og Trapp rakk å kaste seg inn i en takling før spissen fikk avsluttet.

REDDET: Her kaster Trapp seg inn i en takling, og stopper Rodrigo. Foto: THOMAS KIENZLE / AFP

Men så tok Tyskland over. Først fikk Julian Draxler en god mulighet, men avslutningen fra skrått hold gikk rett på David de Gea.

Minuttet etter plukket Leroy Sane opp ballen rett utenfor boksen, og dro seg inn i banen i kjent til. Han smalt til og sendte kula mot krysset, men De Gea fikk en hånd på det knallharde skuddet.

Etter pause fikk Tyskland omsider hull på Spania-forsvaret, da Werner satte inn den avgjørende scoringen.

Men så startet et enormt Spania-press. Debutant Ansu Fati (17) scoret to ganger, men begge ble avblåst for henholdsvis offside og frispark.

Til slutt klarte ikke Tyskland å stå imot lenger, og måtte se Spania juble på overtid.

Dermed er gruppe fire på det øverste nivået i Nations League fortsatt vidåpen. De to andre lagene i gruppen, Ukraina og Sveits, spilte også torsdag kveld. Ukraina vant 2–1, og tar føringen i gruppen.

MÅL: Timo Werner banker inn 1–0. Foto: KAI PFAFFENBACH / X00446

Publisert: 03.09.20 kl. 22:41 Oppdatert: 03.09.20 kl. 23:01