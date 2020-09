Kommentar

Hvor blir det av midtstopperne?

Av Knut Espen Svegaarden

FOR SEN: Kristoffer Ajer ligger igjen på bakken mens Østerrike og Michael Gregoritsch scorer kampens første og viktige mål mot Norge på Ullevaal fredag kveld. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Det er drøyt tre år siden Norges Fotballforbund startet med «rolletrening for spisser og midtstoppere.» Våren 2020 ble temaet repetert – med rette: På stoppersiden har det skjedd fint lite på 10 år. Og det går ut over A-landslagssjef Lars Lagerbäck. Han har for dårlig utvalg.

Nå var ikke det norske forsvarsspillet en katastrofe mot Østerrike på Ullevaal fredag kveld. Norge slapp til fem sjanser, noe jeg vil gi «godkjent minus». Men nok en gang ble det sluppet inn et mål på innlegg, og der ingen nordmenn var i best posisjon da ballen ble skutt inn i feltet.

Kristoffer Ajer (22) var nærmest ball og mann da innlegget kom. Det har han vært i flere kamper tidligere også, uten at han har klart å rydde i eget hus. Ajer er satt fram som den nye, norske forsvarskjempen. Og som tidligere midtbanespiller er han den «moderne» stopperen, god til å ta med seg ballen fremover.

Men det viktigste for en forsvarsspiller ligger fortsatt i ordet – «forsvare». Min oppfatning er at det øves for lite på forsvarsspill, og at utviklingssjef Håkon Grøttlands igangsetting av «rolletrening» – også for midtstoppere, er klokt.

– Vi mangler rollemodeller for midtstopperne, mener Erland Johnsen – proff i Chelsea i åtte sesonger, 145 kamper. Likevel fikk han ikke gullklokka en gang. Johnsen stoppet på 24 landskamper. Konkurransen var knallhard, alt fra Rune Bratseth og Tore Pedersen, til Henning Berg og Ronny Johnsen gjorde at den knallharde mossingen ofte var tredje- eller fjerdevalg.

Lars Lagerbäck kunne trengte en stopper med åtte sesonger bak seg i Chelsea og Premier League i dag. I stedet er den beste han har, en 34 år gammel stopper med åtte sesonger bak seg i Rosenborg og Eliteserien. På toppen av det hele meldte Tore Reginiussen seg ut av den norske troppen lørdag ettermiddag. Så bestemann er borte.

Norge har ikke hatt en lederfigur, og en internasjonal midtstopper siden Brede Hangeland sa nei til landslagssjef Per-Mathias Høgmo i mai 2014. Erland Johnsen, en av Hangelands forløpere som midtstopper i både Premier League og på landslaget, har ropt «varsku her» for lenge siden.

Og lederen for spiller- og trenerutvikling i Norge, Håkon Grøttland, gjør store innrømmelser i en sak på fotball.no:

«Fokuset på spesielt forsvarsspill har videre vært en mangelvare i norsk fotball og spillerutvikling de siste årene. Selv om det å ødelegge (forsvar) er en like sentral del av fotballspillet som det å skape (angrep). Det er mulig det ikke er like vanskelig, men desto større grunn til at akkurat dette er del av spillet vi definitivt bør være konkurransedyktige på,» skriver Grøttland.

Erland Johnsen øvde på å forsvare målet sitt. Han hadde fysikken fra naturens side, tidlig. Han spilte fast i Eliteserien, som stopper mot svære spisser, fra han var 18–19 år, ble seriemester som 20-åring, dro videre til Bundesliga og Premier League. Det viktigste for Johnsen og spillere på hans tid var alltid å forsvare egen «boks» på innlegg, være best en mot en. Alt annet var sekundært.

Og han var god til det. Derfor fikk han også en meget god karriere. Som Brede Hangeland fikk. Men etter han har landslagssjefene prøvd med Johan Lædre Bjørdal, Vegard Forren, Stefan Strandberg, Even Hovland, Håvard Nordtveit, Gustav Valsvik og Sigurd Rosted – i tillegg til Reginiussen, og nå Ajer.

Ingen har tatt leder-rollen, ingen har ryddet som Johnsen eller Hangeland gjorde.

Kristoffer Ajer kan bli en god midtstopper.

Foreløpig ser han bedre ut enn han er.

Men han er det beste Norge har.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes

Publisert: 06.09.20 kl. 15:24