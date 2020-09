OPPGAVE: Kristian Arnstad (t.h.) fikk bryne seg mot Exequiel Palacios & co. da Anderlecht gjestet Bayer Leverkusen fredag.

Kristian Arnstad (16) fikk sjokkbeskjed to timer før kamp: – Veldig gøy

Heming-gutten Kristian Arnstad har blitt tatt under vingene av Anderlecht-manager Vincent Kompany. Fredag ble han «kastet til ulvene» da den belgiske klubben fikk bryne seg mot tøff motstand på BayArena i Leverkusen.

– Det var veldig gøy å spille med og mot store de store gutta. Det var litt overraskende at jeg skulle starte i dag, men jeg syntes jeg gjorde en god innsats, sier Arnstad til VG, etter kampen som endte 1–1.

16-åringen forteller at han fikk beskjed to timer før kampstart at han skulle starte kampen mot den tyske storklubben, som stilte med hele syv av spillerne som startet mot Inter i Europa League.

Arnstad beskriver seg selv som en kreativ boks-til-boks-midtbanespiller som kan bekle alle rollene på midtbanen. Han er flasket opp i Stabæk/NTG-systemet og i fjor høst ble han hentet til den belgiske klubben.

– For meg var det helt riktig valg å komme til en klubb som satser på unge spillere. Det er mange spillere med mye erfaring som har hjulpet meg masse, sier han.

– Han er en meget spennende spiller som Anderlecht har en fornuftig «steg-for-steg»-plan for, sier Mike Kjølø, som representerer spilleren sammen med Morten Wivestad i Keypass AS.

Faren Roar Arnstad synes at det er veldig spennende å følge sønnen, men legger til at det ikke er for alle å reise ut så tidlig.

SIGNERT: Kristian Arnstad ble hentet av Anderlechts tidligere tekniske direktør, Frank Arnesen, i fjor høst. Foto: Privat

– Man må være ekstremt klar for det. Forutsetningene må være der og spilleren må være mentalt og sportslig klar.

Kristian Arnstad har på tross av sine unge alder mye erfaring fra internasjonale klubber. Han har trent med Sporting Lisboa ved fem-seks anledninger, og har også vært innom blant andre Ajax og Manchester United.

Han har også erfaring som kaptein på G16-landslaget. Nå er det Anderlecht som gjelder.

– Det er jo et prosjekt dette, men han gir alt og leverer gang etter gang. Klubben er fantastisk til å ta vare på ham og bygge ham over tid. Det er en kjempeerfaring, sier faren, og fortsetter:

– Det er en tålmodighetsreise. Det er ikke for alle. Det krever sin mann å stå gjennom det. Vi må bruke tid og så vil vi takke tidligere teknisk direktør Frank Arnesen, speider Bjarne Hansen og manager Vincent Kompany som har bygget en ramme gjort det mulig å reise ut tidlig, legger han til.

SJEF: Den tidligere Manchester City-midtstopperen Vincent Kompany er manager i belgiske Anderlecht. Her er han i aksjon under seriekampen mot Mouscron for snaut to uker siden. Foto: VIRGINIE LEFOUR / Belga

Etter kampen mot Bayer Leverkusen vanket det ros fra Vincent Kompany.

– Han sa at vi måtte ta med alt positive og syntes at jeg spilte bra. Han sa at dersom vi klarer å gjøre det bra mot disse her, kan man gjøre det bra mot alle. Det var veldig kult og gir meg selvtillit, sier 16-åringen, som tror Anderlecht kan være et springbrett til de aller største klubbene i Europa.

Både far og sønn Arnstad har rosende ord å sende i retur til den belgiske manageren.

– Han har jo mye erfaring selv og har mange gode tips å komme med. Han gir mye tillit til oss unge, sier Kristian Arnstad.

– Han er utrolig rolig, balansert og intelligent person. Han har tatt masterutdannelse selv under Manchester City-tiden sin, så han er veldig opptatt av tålmodighet, skole og balanse i livet, sier faren.

