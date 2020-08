USTOPPELIGE SÅ LANGT: Glimts Jens Petter Hauge sammen med Patrick Berg (t.h.) etter 1–1-utligning mot Vålerenga. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Ny coronabekymring for toppfotballen: – Kan få store konsekvenser

Nye karanteneregler fra Folkehelseinstituttet øker sjansen for at toppfotballen havner i trøbbel utover høsten.

Får en spiller påvist covid-19, kan hele laget nå havne i ti dagers karantene.

– Dette kan få store konsekvenser, hvis omfanget blir stort, sier Cato Haug, styreleder i Norsk Toppfotball, til VG.

Også Norges Fotballforbund (NFF) mener at risikobildet er økt betydelig etter at Folkehelseinstituttet nylig skjerpet karantenereglene. I de nye retningslinjene heter det at «fra 13.08.20 skal alle nærkontakter i karantene, og det skilles ikke lenger på type nærkontakt». Dette ble omtalt av TV 2 mandag.

Ikke nok med test

– Utfordringen blir å få fullført sesongen. Det er allerede et tett kampprogram og hvis ett eller flere lag må i ti dagers karantene, noe som også betyr ti dager uten trening, går man glipp av to-tre kamper, sier Brann-lege Magnus Myntevik.

– Vi skal være ferdige tett opp mot jul, og konsekvensen blir at vi må gjøre oss ferdig senere, tillegger han.

NFF har tatt til seg de nye retningslinjene i sin «protokoll for gjennomføring av fotballkamper under covid-19-utbruddet 2020». Der heter det at det er lokale helsemyndigheter som definerer hvem som er «nærkontakter».

Klubbene er informert om at symptomfrihet og negativ test ikke lenger er nok for å kunne trene og spille kamper – hvis man har hatt nærkontakt med en person som har test positivt på covid-19. Ved nærkontakter er man henvist til ti dagers karantene.

TOK TIL SOSIALE MEDIER: Lars Bohinen delte sine meninger om temaet på Twitter tirsdag. Foto: Fredrik Varfjell

Hos serieleder Bodø/Glimt, som «seiler» mot seriegull, tar man det foreløpig med ro:

– Vi er overhodet ikke nervøse, lyder det fra Glimt-topp Frode Thomassen, som sier at klubben forholder seg til smittevernreglene og ellers ikke bruker energi på noe som kan skje.

Bohinen-kritikk

«Så da betyr de nye Coronareglene at om en spiller får påvist corona etter en kamp så må begge lag ut i 10 dagers karantene», skriver Aalesund-trener Lars Bohinen på Twitter. Bohinen har ikke besvart VGs henvendelse

Han spør hvor NFF har vært i prosessen, og får svar fra NFF-direktør Gro Tvedt Anderssen på Twitter:

– Hei, e-post til alle klubber på lørdag, også Aalesund. Gikk ut bredt til alle deltakere i toppfotballpiloten, skriver hun.

Cato Haug i Norsk Toppfotball slår fast at den første tanken hans er at toppfotballen må forholde seg til reglene, som til nå har vist seg å være fornuftige.

– Det er ikke mange ledige kampdatoer igjen. Vi skulle ønske at det var mulig å avvikle en liten ferie, og fortsatt er det usikkerhet rundt internasjonale datoer og cupen. Det blir svært vanskelig hvis flere lag må ut i karantene, sier Haug.

NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn mener risikobildet er økt betydelig.

– Risikoen for gjennomføring av turneringene våre er høyere etter de nye reglene, sier han.

– Har NFF vært i dialog eller påvirket myndighetene her?

– Vi har vært i dialog med FHI, og vi har spurt hva dette konkret betyr for protokollen. Og vi fikk tilbakemelding om at vi måtte endre den, sier han.

Publisert: 19.08.20 kl. 12:55

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 14 12 2 0 47 – 18 29 38 2 Molde 15 10 1 4 41 – 17 24 31 3 Odd 14 9 1 4 23 – 15 8 28 4 Rosenborg 14 7 3 4 25 – 13 12 24 5 Vålerenga 14 6 5 3 19 – 19 0 23 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

