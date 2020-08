REN OG PEN: Ballen rengjøres før en Champions League-kamp på Etihad stadium i Manchester i starten av måneden. Foto: Oli Scarf / PA Wire

Positiv coronatest før CL-kvalik på Færøyene – må sende reservelaget

Tirsdag ble det oppdaget coronasmitte i forbindelse med en Champions League-kvalifiseringskamp på Færøyene.

Den positive covid-19-testen kom etter at laget fra Slovakia landet på Færøyene, og den smittede er den slovakiske klubben Slovan Bratislavas fysioterapeut.

Tirsdag kveld var VG i kontakt med klubbpresident i KI Klaksvik, Tummas Lervig. Han kunne da informere om følgende:

– Myndighetene her har gitt klare instrukser. Enten må hele laget være i 14 dagers karantene på Færøyene, eller så må hele laget returnere snarlig, sa Lervig.

Protokollen til UEFA (Det europeiske fotballforbundet) sier også at kampen må være spilt innen førstkommende fredag for at det skal gå rundt i et ellers tett kampprogram rundt om i de europeiske landene. Kampen var egentlig oppsatt til onsdag klokken 20.00 (norsk tid).

Onsdag bekrefter Lervig at motstanderen har fått mulighet til å stille med reservelaget.

– De skal teste 13 reservelagsspillere før de blir sendt. Deretter blir de testet på nytt igjen av myndighetene når de ankommer Færøyene. Om disse testene er negative, spilles kampen fredag kveld, sier KI Klaksviks klubbpresident til VG.

Isolert på hotell

Lervig forteller at Slovan Bratislava ble satt i isolasjon på et hotell i Torshavn. Han forteller om en liten frykt som har sneket seg på blant de litt over 5000 beboerne i byen.

– Det påvirker byen. Vi er en liten fotballnasjon, og dette er helt nytt for oss.

– Den største smitten i Klaksvik var i mars, og da ble byen stengt ned. For øyeblikket har én person smitte. Det er litt i Thorshavn, men vi håper jo selvfølgelig å styre unna all smitte her på Færøyene, sier klubbpresidenten.

Den opprinnelige stallen og støtteapparatet som ankom Færøyene mandag denne uken, vil fortsatt ikke ha muligheten til å dra fra hotellet i Thorshavn til Klaksvik.

– Det er en risiko

Lervig forteller til VG at stemningen er todelt etter UEFAs beslutning. Han trekker frem smittefaren, samtidig som han mener det er rettferdig at motstanderen skal få muligheten til å gjennomføre kampen.

Daglig leder i Molde Fotballklubb, Ole Erik Stavrum, forteller at det er betryggende at smitten ble avslørt. Da VG prater med han onsdag formiddag, har han akkurat deltatt i et UEFA-møte for å kartlegge onsdagens kamp mellom Molde og KuPS.

En kamp som for øvrig sendes på VG+.

– Det er veldig bra at de avslører slike tilfeller som på Klaksvik. Det er betryggende. Det viser at systemet fungerer, og et er fint for både oss som klubb og som by å se. Vi ønsker jo ikke at smitten skal blusse opp, sier Stavrum til VG.

Testes før kamp

Han forteller at mye er likt i protokollene til UEFA og Norges Fotballforbund (NFF) i forbindelse med kamparrangement, men at kamper i regi av UEFA er noe strengere.

– Alle som skal være i sone 1 (indre bane, garderobene og nedre halvdel av tribunen) må testes. Det skal vises frem en negativ test før en kommer på stadion. I tillegg er det ingen tilskuere på kampene, forteller Moldes daglige leder, som forteller om hektiske timer inn mot kampen.

Også Bodø/Glimt skal ut i Europa League-kvalifisering. Daglig leder Frode Thomassen forteller at de allerede har startet testing inn mot kampen som spilles torsdag neste uke.

– Alt er gjennomregulert i et mye strammere regimet enn vi har vært i tidligere. Vi tenker ikke noe særlig mye på det. De protokollene vi får skal følges, og da skal det være trygt, sier Thomassen.

PS: Dommerteamet på kampen mellom KI Klaksvik og Slovan Bratislava er helnorsk, og består av Kristoffer Hagenes, Tom Harald Grønevik, Geir Isaksen og Sigurd Kringstad. VG var i kontakt med hoveddommer Hagenes tirsdag, men han kunne ikke kommentere noe ettersom de var på oppdrag for UEFA.

Publisert: 19.08.20 kl. 14:08

