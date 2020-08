Fenomenale Falch påførte Molde nytt tap: – Mangler overskuddet

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg – Molde 2–1) Forrige helg slapp Aslak Falch (28) inn fire mål på en omgang på Lerkendal. Mot Molde forhindret han like mange på samme tid.

Oppdatert nå nettopp

Og takket være tigersprangene fra det som egentlig er Sarpsborgs keeperreserve for David Mitov Nilsson, ble det seier mot serietoeren for Mikael Stahres menn.

Det betyr også Moldes fjerde tap for året, like mye som over hele gullsesongen i fjor, og alle fire har kommet fra og med 1–3-tapet i toppkampen mot Bodø/Glimt for seks runder siden.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Vi må vinne våre egne kamper før vi en gang kan tenke på Glimt. De er såpass bra at de kommer til å vinne mange kamper, innrømmer Molde-kaptein Magnus Wolff Eikrem (30) – tatt av etter 60 minutter mot Sarpsborg.

– Er du i ferd med å gi opp seriegullet?

– Nei, absolutt ikke. Det gjør man ikke. Men vi må begynne å vinne kamper, svarer Eikrem.

Om serielederen vinner de to kampene de har til gode på Molde, vil forspranget være på hele ti poeng.

– Vi har ikke tenkt så mye på dem (Glimt), egentlig. Vi må ha fokus på oss selv, sier Eirik Ulland Andersen.

Han innrømmer å ha vært ganske frustrert til pause. Grunnen var Sarpsborg-keeper Aslak Falchs fenomenale krumspring på streken:

Ulland Andersen forsøkte seg med et frispark nede til venstre, men Falch var der. Han forsøkte seg med frispark oppe til høyre, men Falch var der. Og innimellom dødballene ble han spilt på blank kasse av Kristoffer Haugen i åpent spill, men på avslutningen fra syv meter spratt Falch og stoppet Molde-vingen for tredje gang.

MIN BALL! Keeper Aslak Falch viser hvem som er sjefen foran Sarpsborg-målet. Molde-spiss Leke James sitter på baken etter nok en misbrukt mulighet, mens Magnar Ødegaard og Mikael Dyrestam konstaterer at Falch har reddet igjen. Foto: Christoffer Andersen, NTB Scanpix

Legg til at Aslak Falch også snappet ballen fra Leke James da Magnar Ødegaard forærte ham en gratismulighet mutters alene med keeper, og du har grunnen til at Molde ikke scoret før pause.

– Jeg synes vi har nok sjanser, men vi må sette dem. Vi må ikke overanalysere det. Det ser ut som vi mangler det siste lille, det siste sparket, det siste overskuddet, mener Magnus Wolff Eikrem.

I 2. omgang fikk riktignok Eirik Ulland Andersen endelig ballen forbi Falch, med noe så sjeldent fra den kanten som en nikkescoring, men det var bare en redusering til 1–2.

For i den underholdene, innholdsrike og litt pussige fotballkampen hadde hjemmelaget Sarpsborg utnyttet målsjansene på en helt annen måte enn Molde og ledet 2–0.

Først satte Mostafa Abdellaoue sitt femte for sesongen på straffespark, hans 45. om du regner de siste fem sesongene. Bare Molde-motstander Ohi Omoijuanfo har flere (50) i den norske toppserien over samme periode.

«Målgivende» på straffen tilskrives uformelt Sarpsborg-spissen Jørgen Strand Larsen. I et anfall av Erling Braut Haaland løp 20-åringen over tre fjerdedeler av banen med Etzaz Hussain på slep. Moldes midtbanespiller var på etterskudd hele det vanvittige raidet fra Strand Larsen og måtte til slutt ta grep: Det gjorde han i Sarpsborg-spillerens trøye, dommer Ola Hobber Nilsen var ikke i tvil og dømte straffe.

Ole Jørgen Halvorsen doblet ti minutter etter pause. Ulland Andersens redusering var det nærmeste Molde kom etter at Sarpsborg forsvarte seg heroisk og Falch fortsatte å plukke avslutningene som kom på mål.

Etter nederlaget i toppkampen mot Bodø/Glimt har Molde gått på en formsvikt. 1–2-tapet for Sarpsborg var klubbens fjerde på seks kamper, og det er like mange som over hele fjorårssesongen.

Foto: Christoffer Andersen

Publisert: 15.08.20 kl. 17:59 Oppdatert: 15.08.20 kl. 19:33

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 13 11 2 0 45 – 17 28 35 2 Molde 15 10 1 4 41 – 17 24 31 3 Odd 13 8 1 4 21 – 14 7 25 4 Vålerenga 13 6 5 2 18 – 17 1 23 5 Rosenborg 13 6 3 4 22 – 11 11 21 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser