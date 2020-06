KVIK-TRENER: Kvik Halden-trener Kent Bergersen, her som Aalesund-assistenttrener i Europa League-kvaliken mot AZ Alkmaar i 2011, har hatt spilløkter på sine treninger. Foto: Leo Vogelzang BV

Kvik-trener Kent Bergersen om å unngå nærkontakt på trening: – Den er litt vrien akkurat den

Etter at VG avslørte Bærums fotballtrening med kontakt, som er i strid med reglene, vedgår andre klubber at det har oppstått uheldige situasjoner også hos dem.

– Vi har prøvd oss med ulike varianter av spill vi også. Den er litt vrien akkurat den, for vi må passe på så det ikke blir nærkontakt. Når vi spiller «spill-motspill» har vi gjort det med stor avstand, sier Kvik Halden-trener Kent Bergersen.

VG får tak i «Kenta» når han er ute på en runde golf onsdag ettermiddag.

Han velger ikke å svinge køllene hardt i retning divisjonskollega Bærum, som ble avslørt av VGs team i Sandvika tirsdag. Der kjørte trener Jan Derek Sørensen på med trening med kontakt – selv om smittevernreglene sier én meters avstand på dette nivået.

– Jeg kjenner ikke reglementet rundt sånne ting. Jeg kjenner heller ikke til hvordan de har trent, svarer Bergersen på spørsmål om Bærum bør bli straffet.

FULL KONTAKT: Bærums trening tirsdag ettermiddag. Foto: Tore Kristiansen

– Hvordan har dere gjort det med spill på egne treninger?

– Det er lov å være 20 stykker samtidig. Vi har gjort det på forskjellige måter. Det har for eksempel vært fem mot to og syv mot tre, hvor vi prøver å holde oss til reglene.

– Klarer dere det?

– Jaaa, sier han, og drar på på svaret.

– Det vil oppstå enkelte situasjoner. Da poengterer vi det. Hvis det utarter seg, så kutter vi øvelsen og kjører på med andre øvelser. Vi er veldig bevisst på å holde reglene.

På spørsmål om han tror flere klubber nå vil trene med kontakt – siden det ikke har fått synlige konsekvenser for Bærum – svarer «Kenta» at han tror alle er veldig bevisst på reglene, og at øvelsene tilpasses deretter.

Samtidig medgir den gamle Lyn-, Vålerenga-, og RBK-spilleren følgende:

– Du prøver deg frem, og så ser om du får det til. Du prøver alltid å tøye grenser for å bli bedre, og du prøver å se hva man kan få til innenfor reglene, for å se om det fungerer eller ikke.

Han påpeker at han har vært permittert og først begynte opp igjen for en uke siden.

– Jeg tror at både trenere og spillere er så bevisste, at når de ser at det er for heftig, så tror jeg at de gir opp den øvelsen.

Bergersen er ikke alene om å erkjenne regelen – én meters avstand – har vært vrien å holde.

– Ja, jeg må si at vi har fulgt reglene, sier Fram Larvik-trener Roger Iversen. Også han drar på «ja-svaret».

– Det har vært noen situasjoner som har vært vanskelige innimellom, men vi har vært veldig strenge. Jo lengre tid som har gått, jo vanskeligere har det vært. I noen øvelser har gutta blitt litt ivrige, og det har skjedd, kanskje to-tre ganger, at de har vært innenfor énmetersregelen. Men vi har ikke spilt med to lag, utdyper Iversen.

FRAM LARVIK-TRENER: Roger Iversen under en VG-reportasje om Fram Larvik i fjor sommer. Foto: Knut Espen Svegaarden

Han synes «det er rart» at Bærum hadde med seg dommer på treningen. Men ellers stusser han ikke så voldsomt over det som skjedde i Sandvika.

– De har sikkert gjort det etter beste evne, og så har det sklidd litt ut den ene gangen VG var der. Vi leste først at det skulle åpnes for kontakttrening mandag, men så ble det tirsdag, så onsdag og så torsdag. Da blir det litt ekstra trøkk fra alle kanter. Vi snakker om unggutter, og jeg skjønner at de blir sure og grinete, sier Fram Larvik-treneren.

Heller ikke han tar til orde for å straffe Bærum.

– Jeg har ingen formening om det. Jeg er ikke ute etter å straffe noen. Det får være en sak Bærum får ordne opp, svarer han.

Florø-trener Frode Nybø svarer følgende på spørsmål om alle deres økter har vært innenfor regelverket:

– Vi har prøvd possessionspill en gang i noen minutter, men fikk det ikke til å fungere. Da ga vi oss. Vi har hele tiden forsøkt å forholde oss til reglene. Vi har prøvd å se hva vi klarte med å overholde en meters avstand. Men i prinsippet har vi ikke hatt kontakttrening.

– Ikke kontakt i FFK

Han synes det er kjedelig at ikke alle forholder seg til retningslinjene.

– Det kan ødelegge for mange. Det kan hende vi skyter oss selv litt i foten, sier Florø-treneren.

– Hva tenker du om at NFF ikke straffer dem?

– Signaleffekten blir deretter. Da blir det kun opp til egen samvittighet om du vil kjøre på.

FFK-SJEF: Fredrikstads trener Bjørn Johansen i mixed zone etter kampen mellom Fredrikstad og Sarpsborg 08 på Fredrikstad stadion i mai i fjor. Foto: Andersen, Christoffer / NTB scanpix

Andre klubber VG har vært i kontakt med – som Egersund, Fløy, Fredrikstad, Skeid, Moss, Eidsvold Turn, Alta, Brattvåg, Hødd og Kjelsås – opplyser at de har trent etter reglene hele veien.

– Vi har forholdt oss til reglementet. Vi har hatt formasjonstrening, men ikke fullkontakt, sier Fredrikstad-trener Bjørn «Bummen» Johansen.

– Hva tenker du om at NFF ikke vil straffe Bærum?

– Som jeg sa i går, jeg har ingen formening om disse tingene. Vi konsentrerer oss om de tingene vi skal gjøre, så får andre styre for seg. NFF får vurdere hver enkelt case, så er det min jobb å trene FFK. Jeg er ingen fan av å mene ting om andre.

Publisert: 11.06.20 kl. 14:00

