GRESSKLIPPING: Parken i København tar mer enn 38.000 tilskuere. Men den danske regjeringen ønsker bare å tillate 500 på tribunen når de skal åpne opp. Foto: THIBAULT SAVARY / AFP

Får lov til å ha 500 tilskuere - vil ha inn 10.500

Den danske regjeringen tenker høyt om å la 500 tilskuere slippe inn på kampene i Superligaen. FC København mener at det er altfor lite - og har lagt fram en plan om 10.500 på tribunen.

Nå nettopp

På FC Københavns hjemmebane, Parken, blir det god plass til å boltre seg hvis regjeringens utspill om et tak på 500 kamper blir satt ut i live. Arenaen har nemlig en kapasitet på drøyt 38.000. Det betyr at det blir 75 seter pr. tilskuer.

Men FC København - der norske Ståle Solbakken er trener - har en plan: De vil dele opp Parken i 21 seksjoner, hver med plass til 500 sittende mennesker. I så fall får de inn 10.500 i alt.

– Men denne planen følger vi de forventede regler om antall og tar de nødvendig forholdsregler for våre gjester fra de kommer til de går, sier Lars Bo Jeppesen i FCK til Jyllands-Posten.

De mener at det må være en individuell vurdering av hvor mange det er tilrådelig å ha inn på de ulike arenaene i Danmarks øverste divisjon, Superligaen. Brøndby og AGF har også vært ute og ment det samme. AGF-direktør Jacob Nielsen kaller 500-grensen for «meningsløs», skriver Ekstra Bladet. Hans kollega i Brøndby, Ole Palmå, mener at 500 tilskuere «i praksis er et forbud» mot tilskuere.

Danske Venstre - som ligner mest på norske Høyre - er også av den oppfatningen.

– Men bør kikke på hver enkelt stadion og lage en individuell vurdering av antall seter, adgangsforhold osv. Det er vanskelig, men det kan la seg gjøre, sier Stén Knuth, som er idrettspolitisk talsmann for Venstre, ifølge Jyllands-Posten.

– Om det så er 5000 eller 10.000 tilskuere avhenger av hvor stort stadion er, sier hans Venstre-kollega Britt Bage til B.T.

Men regjeringen med Mette Frederiksen (Socialdemokratiet) som statsminister har foreløpig signalisert en flat grense på 500.

Søndag spilles siste runde i grunnspillet - uten tilskuere, men det er mening at tribunene skal åpnes delvis for supporterne når sluttspillet skal i gang. Det er meningen av dette skal presenteres mandag.

Publisert: 07.06.20 kl. 12:13

