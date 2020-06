OPP OG FREM: Kristoffer Ajer i Champions League-kvalik mot FC Sarajevo i fjor sommer. Foto: Armin Durgut/PIXSELL / Pixsell

Start kan tjene titalls millioner på Ajer-salg

Kristoffer Ajer (22) blir koblet til klubber som Leicester og Milan. Et salg av den norske stopperkjempen i sommer kan langt på vei berge Starts økonomi.

Start sikret seg en såkalt videresalgsklausul da Rælingen-gutten ble solgt til Celtic for rundt åtte millioner kroner i 2016.

Nå er det flere – men ikke alle – som regner med at 22-åringen, som har blitt en nøkkelspiller for sin skotske arbeidsgiver, snart forlater Celtic Park.

Skotske medier, som tabloiden Express, skriver at Celtic er villig til å selge for 20 millioner pund, nærmere 240 millioner kroner.

– Da vi solgte ham, var vi i en veldig presset økonomisk situasjon som gjorde forhandlingene ekstra spesielle. Fra første stund så vi at Ajer var noe helt spesielt, og var det en fra Start som skulle oppnå å spille i de store ligaene måtte det være nettopp han, forteller tidligere Start-direktør Even Øgrey Brandsdal til VG.

TROR PÅ AJER: Even Øgrey Brandsdal etter 1. divisjonskampen mellom Start og Arendal på Sør Arena i 2017 Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

– Den gangen hadde vi behov for kapital, men vi måtte samtidig tenke langsiktig ved et eventuelt videresalg, tillegger han.

Fædrelandsvennen omtalte for et par år siden at Start har krav på ti prosent av overskuddet Celtic står igjen med ved et salg. VG har tilsvarende informasjon.

– Celtic har vært kjent for å videreutvikle spillere. Jeg blir overrasket hvis de lar ham gå kontrakten ut. Jeg antar at de vil ha avkastning, vurderer Øgrey Brandsdal, som sluttet som Start-direktør i 2018.

Christopher MacConnacher, som er leder for Kristiansand-klubben i dag, sier følgende:

– Vi har ikke regnet med penger fra Ajer-salg i våre prognoser, men det er selvfølgelig veldig kjærkomment hvis det kommer noe, spesielt hvis salgssummen blir i den størrelsesorden det blir spekulert i.

Starts økonomi hadde ikke hatt vondt av Ajer-penger. I slutten av april uttalte Start-eier Robin Reed at klubben ville gå tom for penger i juni.

MacConnacher sier at uttalelsen var et «worst case scenario», og at man har ved god dialog med partnere og leverandører nå har fått brukbar kontroll over situasjonen.

– Vi har fått til en del tiltak, både på kostnads- og inntektssiden. Vi er ikke friskmeldt, men vi går ikke tomme nå i juni. Det er fortsatt svært usikkert, sier han.

Kristoffer Ajer avsluttet nylig samarbeidet med agent Tore Pedersen, som i mars uttalte til NTB at «Ajer forsvinner i sommer».

– Jeg tror agenten har skutt seg selv i foten her. Vi har Kristoffer på en langtidskontrakt, så det er vi og ingen andre som bestemmer, svarte Celtic-trener Neil Lennon.

Celtic-spillerens far, Jan Tore Ajer, som fulgte opp sønnen med en noe uvanlig styrketrening fra 11-årsalderen, bekrefter over VG at sønnen nå har inngått en avtale med det nederlandske selskapet Sports Entertainment Group (SEG).

Den gamle spisskjempen Chris Sutton (47) skriver i Daily Record at Ajer bør ta seg tid før han drar fra Celtic

– Kristoffer Ajer har det som skal til for å nå toppen. Men på dette stadiet i karrieren har han fortsatt litt å lære. Og tanker om en glamorøs overgang bør ikke innta 22-åringens hode, fordi han er i de rette hender til å bli en klassestopper. Neil Lennon har erfaring når det gjelder dette. Se hvor Virgil van Dijk er i karrieren. Det er viktig å dra når du er klar for det. Ajer er ikke klar ennå, melder Sutton, med en spissfortid i blant annet Celtic.

