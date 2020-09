KAN VÆRE I TRØBBEL: Ungguttene Phil Foden og Mason Greenwood. Foto: Mike Egerton / PA Wire

England-duo sendes hjem etter angivelig damebesøk

De engelske stjerneskuddene Phil Foden (20) og Mason Greenwood (18) fjernes fra landslagstroppen etter å ha brutt coronaregler.

Englands landslagssjef Gareth Southgate sier at han mandag morgen ble gjort oppmerksom på at de to stortalentene hadde brutt reglene for isolasjon under landslagets Nations League-besøk på Island.

Det er islandske 433 som tidligere mandag kom med påstander om at Foden og Greenwood skal ha fått damebesøk på rommet sitt. Det islandske nettstedet har publisert en Snapchat-video der Foden og Greenwood ser ut til å bli filmet av en besøkende mens de sitter på telefonen i hver sin stol.

– Vi måtte bestemme veldig raskt at de ikke kunne ha noe kontakt med resten av laget, og at de ikke kunne trene. Gitt protokollen vi må følge, må de nå reise tilbake til England utenom resten av troppen, sier Southgate på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Han bekrefter ikke detaljer om regelbruddet, men omtaler det som en «veldig alvorlig situasjon».

– De har vært naive og vi har håndtert det på en passende måte. Jeg er klar over deres unge alderen, men hele verden har selvfølgelig å gjøre med denne pandemien og det ligger et ansvar hos folk i alle aldre om å bidra med sitt, sier Southgate.

Han sier at Foden og Greenwood har bedt om unnskyldning.

Duoen samarbeider nå med sine klubber om hvordan de kan reise tilbake til England, mens resten av lagkameratene drar videre til København, der det skal spilles ny Nations League-kamp mot Danmark tirsdag.

Manchester City-juvelen Foden spilte sin første landskamp fra start da England slo Island 1–0 lørdag. Greenwood, som fikk sitt store Manchester United-gjennombrudd under Ole Gunnar Solskjær forrige sesong, kom inn til sin A-landslagsdebut.

Både City og United har sluppet pressemeldinger der de fordømmer spillernes oppførsel og opplyser at de samarbeider med det engelske fotballforbundet om saken.

