BBC: FA undersøker England-duo etter mulig damebesøk

De engelske stjerneskuddene Phil Foden (20) og Mason Greenwood (18) kan være i trøbbel etter lekkasjer på sosiale medier.

BBC melder at det engelske fotballforbundet (FA) undersøker påstander om at de to spillerne skal ha fått besøk av to jenter på hotellrommet sitt i Reykjavik under Englands Nations League-opphold, og dermed brutt reglene om corona-isolasjon.

Det er islandske 433 som hevder at Foden og Greenwood fikk damebesøk på rommet sitt. Det islandske nettstedet har publisert en Snapchat-video der Foden og Greenwood ser ut til å bli filmet av en besøkende mens de sitter på telefonen i hver sin stol.

Englands landslagssjef Gareth Southgate forventes å uttale seg om situasjonen mandag ettermiddag. Ifølge BBC forventes Foden og Greenwood å bli kastet ut av troppen og dermed bli værende på Island mens resten av lagkameratene reiser videre til København, der det skal spilles ny Nations League-kamp mot Danmark tirsdag.

Manchester City-juvelen Foden spilte sin første landskamp fra start da England slo Island 1–0 lørdag. Greenwood, som fikk sitt store Manchester United-gjennombrudd under Ole Gunnar Solskjær forrige sesong, kom inn til sin A-landslagsdebut.

Publisert: 07.09.20 kl. 14:13

