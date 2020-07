VIFs nysignering senket Haugesund: – Fryktelig forløsende

VALLE (VG) (Vålerenga-Haugesund 1–0) Benjamin Stokke (29) smalt inn seiersmålet for VIF åtte minutter før full tid mot FK Haugesund.

– Det er deilig å bidra til tre poeng her på hjemmebane. Det var fryktelig forløsende. Jeg gikk og ventet på den store sjansen hele kampen. Da den dukket opp, var dert godt å se at den snek seg inn, sier Stokke til VG.

Stokke hadde stanget mot et kompakt FKH-forsvar i nesten 82 minutter da målsjansen endelig kom. Etter å ha trukket seg fri på bakre stolpe, falt ballen ned foran føttene hans.

Med et presist plassert skudd i FKH-keeper Helge Sandviks høyre hjørne, avgjorde spissen kampen. På sidelinjen omfavnet VIF-trener Dag-Eilev Fagermo medlemmer av støtteapparatet, mens Stokke jublet på kunstgresset for sin andre Vålerenga-scoring på like mange matcher fra start.

Vellykket trekk

Stokke terminerte kontrakten sin med danske Randers så sent som sist måned, før han signerte for Vålerenga. Med mål nummer to for klubben, forsterket den Oslo-fødte gutten klubbens posisjon i toppen av Eliteserien.

– Det er deilig. For det var et seigt og tungt Vålerenga-lag i dag, som var slitent etter 10 mann i Mjøndalen og mange kamper etter hvert. Det var litt siruptendenser. Spesielt i første omgang. I perioder i annen omgang også, men det ble bedre med byttene, da Magnus (Lekven) og Osame (Sahraoui) kom inn med friske ben, sier Fagermo til VG.

Det skjedde etter en jevnspilt match, hvor Herolind Shala og Matthías Vilhjálmsson begge hadde misbrukt store VIF-sjanser tidligere i oppgjøret.

Sistnevnte var trukket ned i en indreløperrolle av Fagermo, som mot Mjøndalen sist, for å gjøre plass til Stokke som midtspiss. Et trekk som viste seg å være svært vellykket.

– Det fungerer, det. «Matthi» er god som indreløper også, konstaterer Fagermo.

TØFF DUELL: Christian Borchgrevink og Kristoffer Velde var i nærkamp under oppgjøret i Oslo. Foto: Fredrik Hagen, Scanpix

Surt FKH-tap

Gjestene var på sin side med i kampen gjennom samfulle 90 minutter, men et solid Vålerenga-mannskap hindret baklengs.

Nærmest var Benjamin Kälmann, men spissens avslutning fra rundt 16 meter gikk like utenfor stolpen til VIF-keeper Kjetil Haug.

