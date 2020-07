GLAD: Benjamin Stokke ble matchvinner mot FKH. Foto: Fredrik Hagen, Scanpix

VIFs nysignering senket FKH

VALLE (VG) (VIF-FKH 1–0) Benjamin Stokke (29) smalt inn seiersmålet for Vålerenga åtte minutter før full tid mot FK Haugesund.

Nå nettopp

Stokke hadde stanget mot et kompakt FKH-forsvar i nesten 82 minutter da målsjansen endelig kom. Etter å ha trukket seg fri på bakre stolpe, falt ballen ned foran føttene hans.

Med et presist plassert skudd i FKH-keeper Helge Sandviks høyre hjørne, avgjorde spissen kampen. På sidelinjen omfavnet VIF-trener Dag-Eilev Fagermo medlemmer av støtteapparatet, mens Stokke jublet på kunstgresset for sin andre Vålerenga-scoring på like mange matcher fra start.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

TØFF DUELL: Christian Borchgrevink og Kristoffer Velde var i nærkamp under oppgjøret i Oslo. Foto: Fredrik Hagen, Scanpix

Vellykket trekk

Stokke terminerte kontrakten sin med danske Randers så sent som sist måned, før han signerte for Vålerenga. Med mål nummer to for klubben, forsterket Oslo-gutten klubbens posisjon i toppen av Eliteserien.

Det skjedde etter en jevnspilt match, hvor Herolind Shala og Matthías Vilhjálmsson begge hadde misbrukt store VIF-sjanser tidligere i oppgjøret.

Sistnevnte var for anledningen trukket ned i en indreløperrolle av Fagermo for å gjøre plass til Stokke som midtspiss. Et trekk som viste seg å være svært vellykket.

Surt FKH-tap

Gjestene var på sin side med i kampen gjennom samfulle 90 minutter, men et solid Vålerenga-mannskap hindret baklengs.

Nærmest var Benjamin Kälmann, men spissens avslutning fra rundt 16 meter gikk like utenfor stolpen til VIF-keeper Kjetil Haug.

VG oppdaterer saken!

Publisert: 15.07.20 kl. 19:51

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 8 8 0 0 32 – 8 24 24 2 Molde 8 7 1 0 24 – 7 17 22 3 Vålerenga 8 4 3 1 11 – 10 1 15 4 Brann 7 4 1 2 12 – 11 1 13 5 Strømsgodset 8 3 3 2 11 – 13 -2 12 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser