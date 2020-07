Stokke tok lønnskutt for å spille for VIF: - Et enkelt valg

VALLE (VG) (Vålerenga-Haugesund 1–0) Benjamin Stokke smalt inn seiersmålet for VIF åtte minutter før full tid mot FK Haugesund - men 29-åringen kunne tjent mer ved å sitte på benken i Danmark.

Oppdatert nå nettopp

– Det er deilig å bidra til tre poeng her på hjemmebane. Det var fryktelig forløsende. Jeg gikk og ventet på den store sjansen hele kampen. Da den dukket opp, var det godt å se at den snek seg inn, sier matchvinneren til VG.

Stokke hadde stanget mot et kompakt FKH-forsvar i nesten 82 minutter da målsjansen endelig kom. Etter å ha trukket seg fri på bakre stolpe, falt ballen ned foran føttene hans.

Med et presist plassert skudd i FKH-keeper Helge Sandviks høyre hjørne, avgjorde spissen kampen. På sidelinjen omfavnet VIF-trener Dag-Eilev Fagermo medlemmer av støtteapparatet, mens Stokke jublet på kunstgresset for sin andre Vålerenga-scoring på like mange matcher fra start.

Gikk ned i lønn

Stokke terminerte kontrakten sin med danske Randers så sent som sist måned, før han signerte for Vålerenga. Med mål nummer to for klubben, forsterket den Oslo-fødte gutten klubbens posisjon i toppen av Eliteserien.

Plutselig er fotballhverdagen blitt en helt annen enn det som var tilfelle for kort tid siden. I Danmark ble ikke Stokke satset på, noe som fikk ham til å gå «dramatisk» ned i lønn for å få på plass avtalen med VIF, ifølge trener Fagermo.

Nå forklarer Stokke hvorfor.

– Jeg satt ett år uten å være i nærheten av noe spilletid etter at klubben der tok et valg om det. Da må man prøve å få fart på karrieren igjen, og da var det et enkelt valg, sier 29-åringen.

– Hvor mye gikk du ned i lønn?

– Det har jeg ikke noen kommentar til, annet enn at det enn så lenge føles som det er verdt investeringen.

– Hva er drømmen for fremtiden?

– Jeg håper å få til noe her. Det er kun det jeg har fokus på nå. Vi får se om vi blir enig om noe nytt etter hvert, men det er litt tidlig å spekulere i. Nå skal vi bruke tiden på å bli kjent med hverandre, så får vi ta den avgjørelsen litt senere. Jeg er født i Oslo og hadde de to første årene her. Jeg har alltid hatt et godt øye til Vålerenga. Det er gjevt å spille for denne klubben her, sier Stokke.

Vellykket trekk

Avgjørelsen mot FKH falt etter en jevnspilt match, hvor Herolind Shala og Matthías Vilhjálmsson begge hadde misbrukt store VIF-sjanser tidligere i oppgjøret.

Scoringen til Stokke gleder Fagermo.

– Det er deilig. For det var et seigt og tungt Vålerenga-lag i dag, som var slitent etter 10 mann i Mjøndalen og mange kamper etter hvert. Det var litt sirupstendenser. Spesielt i første omgang. I perioder i annen omgang også, men det ble bedre med byttene, da Magnus (Lekven) og Osame (Sahraoui) kom inn med friske ben, sier Fagermo til VG.

Vilhjálmsson var trukket ned i en indreløperrolle av Fagermo, som mot Mjøndalen sist, for å gjøre plass til Stokke som midtspiss. Et trekk som viste seg å være svært vellykket.

– Det fungerer, det. «Matthi» er god som indreløper også, konstaterer VIF-sjefen.

TØFF DUELL: Christian Borchgrevink og Kristoffer Velde var i nærkamp under oppgjøret i Oslo. Foto: Fredrik Hagen, Scanpix

Surt FKH-tap

Gjestene var på sin side med i kampen gjennom samfulle 90 minutter, men et solid Vålerenga-mannskap hindret baklengs.

Nærmest var Benjamin Kälmann, men spissens avslutning fra rundt 16 meter gikk like utenfor stolpen til VIF-keeper Kjetil Haug.

Publisert: 15.07.20 kl. 19:51 Oppdatert: 15.07.20 kl. 21:34

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 8 8 0 0 32 – 8 24 24 2 Molde 8 7 1 0 24 – 7 17 22 3 Vålerenga 8 4 3 1 11 – 10 1 15 4 Brann 8 4 2 2 12 – 11 1 14 5 Strømsgodset 8 3 3 2 11 – 13 -2 12 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

