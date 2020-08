Marerittkveld for Varane: Manchester City videre etter to kjempetabber

(Manchester City – Real Madrid 2–1, 4–2 sammenlagt) Raphaël Varane hadde en bekmørk kveld på jobb. Han forærte Manchester City to scoringer – og sørget for at Real Madrid for andre gang på rad elimineres i åttedelsfinalen.

Og med det er tidenes mestvinnende Champions League-klubb ute av turneringen. Manchester City tar seg på sin side til kvartfinale. Der møter de Lyon, som slo giganten Juventus ut på bortemål.

Manchester City vant det første oppgjøret i Madrid for 163 dager siden 2–1. Dermed hadde Pep Guardiola & co. et strålende utgangspunkt med to bortemål å gå på.

Og de fikk en drømmestart på returoppgjøret.

Rot i egen boks

Kampen var ikke engang ti minutter da gammel da Raphaël Varane rotet det til. Real Madrid trillet ball i og rundt egen 16-meter mens Manchester City presset høyt.

Gabriel Jesus gikk tett på den franske verdensmesteren som mistet ballen. Jesus kunne slå enkelt videre til Raheem Sterling som bredsidet ballen i mål.

FORTVILTE: Her ser Raphaël Varane opp i fortvilelse etter å ha mistet ballen i egen 16-meter. Raheem Sterling (t.v.) utnyttet det til det fulle. Foto: SHAUN BOTTERILL / X01348

Real Madrid fortsatte å skape trøbbel for seg selv ved å slurve med pasningsspillet på egen feil. De slapp med skrekken da Eder Militao og Thibaut Courtois i tur og orden forærte City ballen nære Real Madrid-målet, men de slapp med skrekken.

Real Madrids toppscorer Karim Benzema tente håpet for Real Madrid med et vakkert hodestøt etter 28 spilte minutter, og kampen svingte frem og tilbake. Real Madrid var avhengige av scoringer for å avansere, og City fikk mye rom å boltre seg i.

Rommet maktet de ikke å utnytte. Men Varanes slurv ble Real Madrid knallhardt straffet for.

Rot utenfor egen boks

I andre omgang rotet nemlig midtstopperen det til igjen. Han skulle heade tilbake til målvakt Courtois, men var ikke klar over at Gabriel Jesus fulgte ham tett.

Hodestøtet var svakt og enkelt å snappe for Jesus, som pirket ballen forbi belgieren.

BLYTUNG DAG: Raphaël Varane hadde fredag kveld en av sine verste kvelder som Real Madrid-spiller. Foto: PETER POWELL / POOL

Dermed endte det med nok en 2–1-seier for Manchester City, som tar seg videre til kvartfinalen med 4–2 sammenlagt.

Varane, som har hatt en strålende sesong for seriemester Real Madrid, hadde en bekmørk kveld på jobben. Uten suspenderte Sergio Ramos ble det mye slurv i Real Madrid-forsvaret.

Historisk Zidane-exit

Real Madrid, som mellom 2016 og 2018 vant Champions League tre ganger på rad, ryker for andre gang på rad i åttedelsfinalen. I fjor ble de slått ut av Ajax.

Også da var Sergio Ramos suspendert til returoppgjøret.

For første gang i sin managerkarriere fikk Zinedine Zidane kjenne på hvordan det er å bli slått ut av Champions League. Han har aldri opplevd noe annet enn å vinne hele turneringen.

Lørdag ferdigspilles de resterende åttedelsfinalene. Bayern München leder 3–0 før hjemmemøtet mot Chelsea, mens det første oppgjøret mellom Barcelona og Napoli i Italia endte 1–1.

Onsdag 12. august starter det nye Champions League-formatet med rene enkeltkamper i Portugal.

Publisert: 07.08.20 kl. 22:53 Oppdatert: 07.08.20 kl. 23:05

