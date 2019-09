PÅ VEI BORT: Håkon Evjen ser ut til å fortsette fotballkarrieren i AZ Alkmaar. Foto: Fredrik Hagen, NTB Scanpix

Evjen kan bli tidenes dyreste Glimt-spiller

Bodø/Glimts stortalent Håkon Evjen (19) er på vei til nederlandsk fotball og AZ Alkmaar.

Bodø/Glimt-profilen befinner seg nå i Nederland. Ifølge Eurosport er han trolig i der for å fullføre en overgang.

- Jeg har ingen kommentarer på nåværende tidspunkt, er alt daglig leder i Glimt, Frode Thomassen, vil si til VG. Han satt i ettermiddag opptatt i møter med Glimts sportslige utvalg.

Rett før overgangsvinduet stengte forelå det ifølge Thomassen ingen bud på 19-åringen, som med 10 mål og to målgivende har vært særs god for et Glimt-lag som har overrasket mange i Eliteserien.

Siden overgangsvinduet er stengt kan en overgang tidligst skje i januar. Det betyr at Evjen fullfører høstsesongen med Bodø/Glimt.

Ifølge Avisa Nordland er partene allerede enige om en overgangssum for 19-åringen. Tidligere skal Glimt ha sagt nei til et bud på 20 millioner kroner, og AN skriver at 19-åringen blir tidenes dyreste spiller som selges fra Glimt.

I AZ blir Evjen lagkamerat med Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø.

