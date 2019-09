Antoine Griezmann (t.v.) feirer sammen med 16 år gamle Ansu Fati. Foto: Joan Monfort / AP

16-åring herjet da Barcelona slo Valencia: – Har ikke en gang debutert for B-laget

(Barcelona - Valencia 5–2) Stjerneskuddet Ansu Fati (16) trengte kun to minutter på banen før han fant mål mot Valencia. Nå tror La Liga-ekspert Petter Veland at Luis Suárez føler presset fra de yngre kreftene.

Suárez hinket av banen etter 37 minutter i første seriekamp og kombinert med Lionel Messi-skade har Ernesto Valverde måtte ty til yngre krefter.

– Inn mot kampen mot Betis i andre serierunde var de var helt nede på tannkjøttet med tanke på alle spillerne latt gå og med skadeproblemene i fremre rekke, Viasports La Liga-ekspert Petter Veland til VG.

16 år gamle Fati – som også var nest sist på Barcelonas andre mål – er blant dem som har fått sjansen. Og han har tatt godt vare på den – til tross for at han ikke kjenner lagkameratene veldig godt, hverken på førstelaget eller andrelaget.

– Han hadde sesongoppkjøringen med dem, men han har ikke en gang debutert for B-laget, understreker Veland.

De gamle fortsatt eldst

Fati ble tatt av banen etter 61 minutter, til fordel for Luis Suárez som gjorde comeback etter skaden i første serierunde. Urguguyaneren trengte kun 72 sekunder for å gjøre det han gjør best – score mål.

– Han begynner kanskje å kjenne på presset fra disse ungguttene som har markert seg mens han har vært ute med skade, sier Veland til VG.

Som om ikke det var nok la han på til 5–1 etter 81 spilte minutter, før Valencia sikret seg et trøstemål like før slutt.

– Han kommer til å være seg selv lik til han går i graven, fastslår Veland og sikter til hans intense spillestil der han er på motstanderen som en «veps» og aldri gir opp.

Ikke friskmeldt

GOALGETTER: Luis Suárez feirer etter å ha kommet inn og scoret mot Valencia. Foto: Enric Fontcuberta / EFE

Barcelona har innledet sesongen ruskete. Først gikk de på en smell mot Athletic i Bilbao, der gamlefar Aritz Aduriz (38) senket dem med en perlescoring. Deretter fulgte en 5–2-seier mot Real Betis, før det ble uavgjort mot Osasuna forrige serierunde.

– Selv om de vinner 5–2 er det en del problemer som ligger latent og som blir eksponert av Valencia. Første gang siden 2008/09 Barcelona ikke makter å holde nullen på de fire første kampene, totalt syv mål på første fire kampene, sier Veland.

Publisert: 14.09.19 kl. 22:53 Oppdatert: 14.09.19 kl. 23:23