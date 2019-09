Braut Haaland til VG etter CL-bragden: – Det sykeste i hele mitt liv

SALZBURG (VG) Erling Braut Haaland (19) brukte bare 100 sekunder på å score det første av tre mål i Champions League-debuten. Natt til onsdag opplevdes den historiske prestasjonen fortsatt uvirkelig.

– Det er det sykeste jeg har vært med på i hele mitt liv, sier 19-åringen til VG i intervjuet som du også kan se video av øverst i saken.

Etter å ha herjet i 6–2-seieren over belgiske Genk, ble Haaland umiddelbart plukket ut til dopingkontroll. Først klokken 01.10 kunne jærbuen forlate arenaen hvor han noen timer tidligere hadde forbløffet Fotball-Europa.

I armen holdt han matchballen som hat trick-bevis. Ved siden av var pappa og tidligere landslagsspiller Alf-Inge Haaland, som hadde grunn til å være stolt.

Historisk

Bare to mann har scoret hat trick i Champions League i yngre alder enn sønnen. Det er Real Madrid-legenden Raúl og den tidligere Manchester United-stjernen Wayne Rooney.

19-åringen fra Jæren erkjenner at det er stort. Samtidig er det bare én ting som står i hodet på ham: Å score enda flere mål og hjelpe Red Bull Salzburg til nye seirer.

– Det er en bragd å få det til. Men nå er det bare å fortsette. Neste kamp er om fem dager, mot LASK. Da er det bare å jobbe på videre, sier Braut Haaland.

Mobilen «eksploderte»

Karen som ble født 21. juli i 2000 er toppscorer i den østerrikske ligaen med klar margin. I Champions League-debuten satte spissen inn sitt 15, 16 og 17 mål for sesongen - og Haaland har bare spilt ni kamper.

De tre nettkjenningene mot Genk fikk hele Europa til å hylle ham. Selv merket han trøkket fra omgivelsene blant annet på telefonen.

– Det eksploderer. Så det blir fort litt flymodus den neste halvtimen, for å si det sånn, sier Haaland og gliser igjen.

TOK AV: Haaland feiret tre scoringer i CL-debuten. Her har 19-åringen satt inn det første målet. Foto: LEONHARD FOEGER

– Ikke gått opp for meg

I pressesonen på Red Bull Arena kom lagkamerat Maximilian Wöber (21) ut som en av de første Salzburg-spillerne. I intervju med VG fortalte østerrikeren at han ser på Haaland som en helt spesiell fyr.

Wöber delte en historie som oppsto kvelden før Champions League-kampen, da lagkaptein Andreas Ulmer gikk tur, for å forklare.

– Erling er gal. I går var kapteinen vår ute og gikk tur med sin nyfødte baby. Plutselig kom det en bil. Vinduene var nede og musikken var skikkelig høy. Inni satt Erling – og hørte på Champions League-hymnen, sier Wöber til latter fra alle som hørte fortellingen.

– Alt handler om fotball for denne fyren. Det han gjør på banen er utrolig. Han fortjener all den rosen han får. Jeg tror alle så at det han leverte i dag var spesielt. Det er ikke normalt for en 19-åring å spille sin første Champions League-kamp på den måten. Hans innstilling, mentalitet og hurtighet er bare unik, mener Wöber.

I dialog med VG begynner Haaland å le da han hører hva lagkameraten har fortalt, før han setter ord på hva kvelden på Red Bull Arena betyr for ham.

– Ha-ha-ha. Jeg har sett hele livet på Champions League og hørt den forbanna nydelige sangen, så det er stort. Det har ikke gått opp for meg enda. Men jeg får se om jeg klarer å fordøye det litt i løpet av natten, sier jærbuen og smiler igjen.

