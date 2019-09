BLYTUNGE TIDER: Ingen tar færre poeng i eliteserien enn Ronny Deilas Vålerenga. Foto: Christoffer Andersen / NTB scanpix

Vålerenga verst i Eliteserien siste syv kamper: – Vi må være desperate

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg – Vålerenga 1-0) Ronny Deila har aldri opplevd en lengre periode uten å vinne. Prosjekt Deila står akkurat nå bom stille i Vålerenga. Han trener Eliteseriens svakeste lag for tiden.

– Vi må være desperate for å få den «trepoengeren». Vi må få ut frustrasjonen denne uken, sier han til VG.

Det så virkelig ut til å lysne for Vålerenga i begynnelsen av juli. Bodø/Glimt ble knust 6–0 på Intility Arena. Etterpå har resultatene stupt. 1–0-tapet for bunnlaget Sarpsborg var den syvende seriekampen på rad uten seier for Vålerenga.

Vålerenga har siden Glimt-festen bare tatt tre poeng. Det er svakest av samtlige lag i eliteserien i denne perioden. Bunnlagene Strømsgodset (9 poeng), Mjøndalen (8), Sarpsborg (7), Tromsø (6) og Ranheim (4) har alle plukket flere poeng enn klubbens som skal være Oslos stolthet.

Regnestykket er enkelt: Hvis Vålerenga fortsetter på samme måte de neste syv kampene vil de være i nedrykksstriden to kamper før serieslutt i november.

– Det er den lengste perioden jeg har opplevd uten å ta tre poeng. Den desperatheten må komme ut mot Viking på søndag, sier Deila.

Han har opplevd seriegull med både Strømsgodset og Celtic. Deila har vært i Vålerenga siden han gikk inn og ledet laget for tre år siden. 2016 endte med 10. plass, 2017 med 8. plass og 2018 med 6. plass.

Nå ligger Vålerenga som nummer 8 – der klubben i snitt har ligget i hele Deilas periode i Oslo-klubben.

– Vi kan se oss rundt og finne syndebukker. Det hjelper ikke en dritt. Det er jeg som sitter med ansvaret. Men det er vi sammen som skal snu dette, sier han etter å ha blitt senket av Jonathan Lindseth i en 1. omgang hvor Vålerenga ifølge Deila var «altfor passive, ryggende og baktunge».

– Vi vinner ingen kamper om vi spiller slik, mener han.

Etter en alvorsprat i garderoben skapte Vålerenga mer i 2. omgang. Spissen Mayron George satt igjen i garderoben. Deila mener at Vålerenga da var tilbake fra taktene i 1–1-kampen mot Rosenborg.

– Det er bare seks dager til neste kamp. Da vil og skal vi slå tilbake.

– Men situasjonen er slitsom, selvfølgelig. Tung for alle mann, beskriver han. Ronny Deila mener at alt fungerer bedre på Vålerenga-treningene.

Men der deles det som kjent ikke ut poeng.

Eliteserien Sesong 2019 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Molde 21 14 4 3 50 – 21 29 46 2 Bodø/Glimt 21 13 4 4 49 – 33 16 43 3 Odd 21 11 5 5 31 – 25 6 38 4 Rosenborg 21 10 6 5 34 – 26 8 36 5 Brann 21 9 5 7 28 – 23 5 32 6 Kristiansund 21 9 5 7 27 – 22 5 32 7 Viking 21 8 6 7 33 – 32 1 30 8 Vålerenga 21 7 6 8 34 – 31 3 27 9 FK Haugesund 21 6 8 7 29 – 25 4 26 10 Lillestrøm 21 7 4 10 27 – 35 -8 25 11 Stabæk 21 6 6 9 25 – 30 -5 24 12 Tromsø 21 6 4 11 25 – 43 -18 22 13 Mjøndalen 21 4 9 8 27 – 37 -10 21 14 Sarpsborg 08 21 3 10 8 23 – 29 -6 19 15 Ranheim 21 5 4 12 23 – 37 -14 19 16 Strømsgodset 21 5 4 12 23 – 39 -16 19 Plassering Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk Se mer statistikk for Eliteserien på VG Live.

