TAP: Eli Landsem mener man går glipp av noe ettersom det er få kvinnelige trenere i Norge. Her jubler hun med Maren Mjelde etter en landskamp i 2012 på Ullevaal. Foto: Bjørn S. Delebekk

Reagerer på mangel av kvinnelige trenere: – Vi må skjerpe oss

Kun fem av Norges 24 beste lag har kvinnelig trener, mens bare ti prosent av kretstrenerne i landet er kvinner. Tidligere landslagssjef Eli Landsem misliker tallene og mener norsk fotball går glipp av noe.

– Vi må skjerpe oss, sier Landsem kontant når VG konfronterer hun med tallene.

Hege Riise (Lillestrøm), Monica Knudsen (Vålerenga) og Lena Tyriberget (Avaldnes) er de eneste kvinnelige trenerne i Toppserien, som består av tolv lag.

Blant de tolv lagene i 1. divisjon, er Margunn Haugenes (Medkila) og Camilla Akerholt Eid (Nanset) unntaket. De ti andre lagene har mannlig trener.

En VG-undersøkelse viser at kretslagene i hele Norge totalt har 195 trenere. Kun 20 av dem er kvinner - altså 10,26 prosent.

– Det er ikke tvil om at vi går glipp av noe. Det er mye de ville kunne ha bidratt med inn i idretten. Det ville vært meget bra for idretten å få flere kvinnelige trenere, sier Landsem, som nå er sportslig leder i Vålerenga.

– Man skulle gjerne sett at det var flere, samstemmer Hege Riise.

Norges Fotballforbund (NFF) satte i gang «Prosjekt kvinnelige topptrenere» i vinter. Det er et bidrag som skal gjøre at flere kvinner blir trenere og aktuelle for toppjobber. Riise er selv en av elleve som er med på dette prosjektet.

Disse 11 er med på «Prosjekt kvinnelige topptrenere» Lena Tyriberget

Melissa Wiik

Camilla Eid

Ingvild Stensland

Eline Torneus

Hege Riise

Solveig Gulbrandsen

Elise Richardsen

Monica Knudsen

Trine Rønning

Vanja Stefanovic

– Kvinner må selv ville dette, komme seg på banen og ta flere av disse kursene. Jeg har sluttet å bruke energi på det. Jeg føler ikke det er min kamp mer. Jeg er for gammel, sier Landsem.

NFF vil legge til rette

Få kvinnelige trenere i fotballen og norsk toppidrett generelt er noe som har blitt skrevet om flere ganger tidligere.

Fotballpresident Terje Svendsen sier til VG at de som forbund vil legge til rette for at enda flere kvinner får den nødvendige faglige kompetansen og påtar seg en trenerrolle og øke klubbenes bevissthet på nivået på trenerne rundt kvinnelag. Forbundet «ønsker å ha én linje - det vil si at jenter og gutter skal få et like godt tilbud».

– I så henseende spiller NFF Kvalitetsklubb en sentral rolle, der krav til trenerkompetanse står sentralt uavhengig av om du er trener for jenter eller gutter, sier Svendsen.

Landsem og Riise tror at flere vil fortsette som trener etter spillerkarrieren om det er bedre muligheter til å tjene penger på fotballen – både under tiden som spiller og trener.

– Jeg tror det er viktig å bedre vilkårene for perioden de spiller og gjøre det mer profesjonelt. Da vil vi bevare flere i idretten senere, for hvis ikke føler mange at de har ofret nok allerede når spillerkarrieren er over, sier Landsem.

– Å få flere i prosentvise stillinger som trener er alfa omega. Det vil øke motivasjonen. Man må leve av noe og jobben med fotballen krever veldig mye, sier Riise.

TIDLIGERE VM-VINNER: Hege Riise vant VM-gull som landslagsspiller. Nå er hun trener for LSK Kvinner. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Drukner litt i mengden

LSK-treneren mener utviklingen går riktig vei, men at det fortsatt er mye som kan bedres.

– Ofte er man tyve gutter og en kvinne, og da drukner man litt i mengden. Vi bør få til flere møteplasser for kvinnelige trenere. Det er viktig å tilrettelegge for dette, for det finnes ressurser som ikke blir brukt, sier kvinnen som var en av verdens beste spillere.

Landslagsback og kaptein for LSK Kvinner, Ingrid Moe Wold, opplever selv at det er mer fokus på å få kvinnelige trenere i norsk fotball

– Jeg merker at jeg hører mer om det. Ting pleier å bli bedre med økt fokus. Vi kan jo håpe at det hjelper. Jeg hadde stort sett hatt mannlig trener i barndommen, men også en kvinne. Som senior har jeg hatt mest kvinnelig trener. Jeg er og var fornøyd meg begge deler, sier 29-åringen.

Publisert: 08.10.19 kl. 11:05