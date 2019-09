MÅLJEGERE: Pierre-Emerick Aubameyang og Alexandre Lacazette, her etter en scoring mot Burnley den 17. august. Foto: Craig Mercer / Sportimage/PA Images

Arsenals superduo reddet poeng i heseblesende derby: – Vi fortjente mer

(Arsenal – Tottenham 2-2) Christian Eriksen og Harry Kane ga Spurs ledelsen 2-0, men Alexandre Lacazette og Pierre-Emerick Aubameyang sørget for at det ble ett poeng til hvert av lagene i Nord-London-derbyet.

De to scoret 35 av lagets 73 ligamål forrige sesong, og også denne sesongen er det angrepsduoen som gjør det for Arsenal.

Med ett mål hver mot Tottenham står de med henholdsvis to (Lacazette) og tre (Aubameyang) mål etter fire spilte runder.

Bare én gang har Arsenals målscorer i denne sesongens Premier League vært en annen enn de to. Det var da Lucas Torreira scoret 1-3-målet mot Liverpool.

Søndag sørget de to målene til Arsenals superduo for at Nord-London-derbyet endte med ett poeng hver, det etter at Christian Eriksen og Harry Kane sendte gjestene foran med to i den første omgangen.

– Det var en tøff kamp, men jeg synes vi fortjente mer, sier Aubameyang til Sky Sport, ifølge BBC.

Arsenal presset på for den avgjørende scoringen etter hans 2-2-mål i det 71. minutt, men akkurat det målet uteble. Uavgjortresultatet gjør at Arsenal har syv poeng etter fire spilte runder. Tottenham har fem.

– Vi er litt skuffet. Når du går opp i 2-0, forventer du alltid å vinne, uansett hvem det er du møter. Men vi må akseptere det, og slik er fotball. Vi burde ha avgjort det, men dette er Premier League, og når du ikke klarer å avgjøre, så kommer de andre tilbake, sier en også skuffet Harry Kane.

I kampen var det Arsenal som åpnet best, men altså Tottenham som først fikk uttelling.

Son flikket Erik Lamela overraskende alene gjennom på midtbanen, skuddet hans ble reddet, men sendt ut i farlig rom av burvokter Bernd Leno. Det både takket og bukket Christian Eriksen for.

Dansken kunne enkelt plassere ballen i det åpne målet - hans 50. mål i Premier League.

I 50: Christian Eriksen gliser sin scoring. Foto: DAVID KLEIN / REUTERS

Et effektiv Spurs-lag gikk opp i 2-0 etter at Granit Xhaka mistet hodet og meide ned Son i eget felt. Harry Kane hamret straffen hardt i mål og befestet sin posisjon som mannen med flest mål i Nord-London-derbyet mellom Arsenal og Tottenham.

Den engelske landslagsspissen har nå 10 mål i kampene dem i mellom, to flere enn nestemann på listen, Emmanuel Adebayor.

Arsenal tente imidlertid et lite håp rett før pause.

Da, på overtid av den første omgangen, fant Nicolas Pépé Alexandre Lacazette i feltet. Den franske spissen brukte en lang tå til å ta ballen forbi Jan Vertonghen, før han sendte avgårde et prosjektil i nota.

Forrige sesong scoret han og lagkompis Pierre-Emerick Aubameyang 35 av lagets 73 ligascoringer, og også denne sesongen er det de to det dreier seg om.

Aubameyang ville ikke være dårligere enn Lacazette, stakk frem en lang tå på innlegget til Matteo Guendouzi like etter 70 spilte minutter og sørget for at det sto 2–2 på måltavlen.

FRA 0–2 til 2–2: Matteo Guendouzi og Pierre-Emerick Aubameyang feirer 2–2-målet til sistnevnte, assistert av førstnevnte. Foto: IAN KINGTON / IKIMAGES

Arsenal satte inn en heseblesende sluttspurt, men fikk ikke uttelling på ny. Helt på tampen gikk også Harry Kane i bakken i duell mot Sokratis, men dommeren lot fløyta ligge istedenfor å gi straffe. Dermed endte det uavgjort.

– Hvis jeg er ved midtbanen, får jeg det. I feltet er det 50–50. Noen ganger dømmer dommeren, andre ganger ikke, sier Kane etter å ha svart «ja» på om han synes det burde ha blitt blåst straffe.

