LOVENDE: Erling Braut Haaland har tatt steget opp fra barne- og ungdomsfotball i Bryne til A-landslagsfotball for Norge. Foto: Privat

Barnetrenerens beskjed til «lille» Braut Haaland: – En dag tar du dem igjen

Fysikken blir trukket frem som landslagsuttatte Erling Braut Haalands (19) fremste våpen. Slik har det ikke alltid vært, ifølge barne- og ungdomstreneren hans, Alf Ingve Berntsen.

I barne- og ungdomsårene spilte nemlig den talentfulle 2000-modellen sammen med ett år eldre gutter.

– Han var ikke som nå, men han har jo en storebror som heter Astor som er stor og godt trent, så det var ikke noe sjokk at han kom til å bli stor, sterk og rask. Faren hadde veldig høy toppfart. Det var bare å forberede ham på at «en dag tar du dem igjen», sier Alf Ingve Berntsen.

Lillebroren til Viking-trener Bjarne Berntsen jobber nå som hovedtrener i 4.-divisjonsklubben Frøyland.

I Bryne jobbet han med Erling Braut Haaland fra seksårsalderen og helt frem til han tok steget opp på A-laget, før han forsvant videre til Molde.

– Erling har alltid vært på sonelaget, kretslaget og landslaget. Han har scoret på alle nivåer siden dag én, så at han skulle bli god var ikke noe sjokk. Det lå i kortene at han kom til å bli rimelig god, men det er likevel langt fra sikkert at man slår til likevel, sier Berntsen.

UNG: Erling Braut Haaland har elsket å spille fotball i mange, mange år. Her fra tiden i Bryne. Foto: Even Sel, Bryne FK

Tøft møte med seniorfotballen

Haaland blir beskrevet som en «fin, jordnær og seriøs type som elsker fotball».

– Det som kjennetegner han i forhold til mange andre er at han er veldig ambisiøs og uredd. Han gir bånn gass uansett hvem han spiller mot. Når man kombinerer det med at han er jordnær og mangler frykt for å gjøre feil. Det er en mann man setter til å ta en avgjørende straffe, fordi han har mer lyst til å vinne enn han frykter å tape, sier Berntsen.

Som 15-åring fikk Erling Braut Haaland sitt første møte med seniorfotball, da han debuterte for Bryne 2 i 3. divisjon.

Toppspillerutvikler Even Sel jobbet tett med Haaland da han tok steget opp fra guttelaget til juniorlaget – og senere rekrutt- og A-laget.

– Her om dagen kikket jeg på debuten hans for Bryne 2 i 3. divisjon. Da var det en tynn gutt som kom inn og fikk seg en del smeller mot voksne karer, sier Sel.

MÅLRETTET: Trenerne til Erling Braut Haaland beskriver ham som en jordnær, men ambisiøs gutt. Foto: Privat

Tror fysikkutfordringene kan ha hjulpet Haaland

Berntsen sier imidlertid at han ikke var spesielt liten av vekst til alderen å være, men var likevel bare 11,5 år da han begynte å spille elleverfotball mot gutter som var opptil halvannet år eldre enn ham.

– Han måtte jo være smart i bevegelsene når han spiller mot noen som er større, sterkere og raskere. Da må man være smart i mottak og oppdage romforhold og vurdere. Han er fortsatt veldig flink til å finne gode posisjoner inne i boksen, det kan stamme fra den tiden.

Både Berntsen og Sel svarer «fortjent» på spørsmål om hva de tenker om tirsdagens landslagsuttak.

– Han hadde veldig høyt toppnivå. Vi så at han kunne nå langt, så var det mye av den indre motivasjonen han hadde til å ville lykkes, sier Sel.

Gleden over å spille fotball og jaget etter å bli bedre trekkes frem som hovedårsakene til at Haaland har kommet gjennom nåløyet.

– Jeg hadde mye videoanalyse med ham i Bryne-tiden. Da var han alltid på jakt etter måter han kunne ta nye steg. Han har hatt sine timer på Bryne Stadion, det er det ingen tvil om. Da er det godt å se at han får betalt for det, sier Sel.

Haaland har også kommet seg gjennom de tunge perioder, som da han slet med småskader og måtte trene forsiktig i 13/14-årsalderen, eller da han nylig slet med lite spilletid i Red Bull Salzburg.

Berntsen tror at Haaland nå har fått belønning for å ha jobbet knallhardt på trening i den østerrikske klubben. Det er ikke utypisk 19-åringen.

– Han har alltid elsket å spille fotball. Han har vært med på breddetreninger for junior da kompisene spilte der. Det at man elsker spillet er en ganske viktig del, sier Berntsen.

