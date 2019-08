BEKYMRET EKSPERT: TV 2-ekspert Jesper Mathisen (t.h) var lettet over at det stod bra til med Tromsøs Simen Wangberg etter smellen han fikk på Brann Stadion søndag. Her er de to sammen på Flesland Lufthavn i Bergen mandag morgen. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

TV 2-ekspert møtte Wangberg etter hjernerystelsen: – Kunne gått riktig ille

BERGEN/OSLO (VG) TV 2-ekspert Jesper Mathisen fyrte løs etter at Brann-spiss Daouda Bamba sendte Simen Wangberg på sykehus. Dagen derpå møttes TV 2-eksperten og Tromsø-stopperen på Flesland lufthavn.

– Det er godt å se Simen i dag. Han har alltid vært en kjekk kar og opptatt av utseendet sitt. At det er bevart, det er godt å se også på en mandag, men det kunne gått riktig ille, sier Mathisen til VG.

På vei til Trondheim for å dekke Rosenborgs returmøte i Champions League-kvalifiseringen, traff TV 2-eksperten på Simen Wangberg og Tromsø-troppen på vei hjem etter 3–2-seieren over Brann søndag kveld.

Den kampen ble kort for Simen Wangberg, som ble fraktet til sykehus etter å ha fått en skikkelig smell av Branns Daouda Bamba etter bare fem minutters spill:

Tromsø-stopperen forlot sykehuset sent søndag kveld og fikk påvist en hjernerystelse.

TV 2-ekspert Mathisen fyrte løs mot Bamba i TV 2s FotballXtra søndag kveld. Når VG møter ham sammen med Wangberg mandag morgen, er han ikke mildere i valgene av ord.

– Det er jo vold på åpen gate. Det bør bli straffet med 10–12–15 kamper. Jeg tviler på at straffen blir så tøff, men det er ikke noen tvil om at han gjør det med vilje. Får du for mange av de smellene der, så må du til slutt legge opp og så har du hodepine resten av livet. Det er det verste jeg ser på en fotballbane, sier Mathisen.

– Jeg kan gjerne godta spytting, klyping og den type ting, men akkurat ting som går mot ansiktet eller anklene til fotballspillere skal vi slå knallhardt ned på.

Wangberg smiler tappert i møtet med VG og TV 2-eksperten, men ser medtatt ut etter søndagens hendelse.

– Hvordan er hodet ditt i dag?

– Det er preget. Det er den trangeste hjelmen jeg noen gang har hatt. Det kjennes ut som du har fått deg en skikkelig smell rett i trynet. I tillegg tror jeg at jeg treffer bakken i det jeg får slaget også, så det ble en ekstra trøkk. Jeg husker ikke så mye av det som skjedde akkurat der og da, sier Tromsø-stopperen.

Foto: Bjorn Steinar Delebekk

I pauseintervjuet med Eurosport bedyret Bamba sin uskyld og mente hendelsen var et uhell.

– Jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg falt, og da forsøkte jeg å lande. Jeg synes synd på ham, han måtte jo forlate kampen. Jeg håper han blir bra, sa Bamba til Eurosport.

Etter kampen beklaget Brann-leder Rune Soltvedt hendelsen overfor NRK og uttalte «det er sånt vi ikke ønsker skal skje fra våre spillere i Brann».

Wangberg håper det blir slått hardt ned på hendelsen på Brann Stadion.

– Det har ingenting med fotball å gjøre. Konsekvensene kan bli veldig store for enkeltindivider. Jeg synes kanskje, uavhengig av at det var meg i den situasjonen, så bør det slås knallhardt ned på for å få det bort fra fotballen. Jeg håper de tar seg god tid og vurderer saken på en god måte, at de gir de sanksjonene som bør gis for å få dette bort, sier han.

Førstkommende søndag kommer FK Haugesund på besøk til Alfheim til en kamp hvor begge lag sårt trenger tre poeng for å holde avstanden ned til nedrykksstreken.

– Det snakkes om at du i hvert fall må stå over mot Haugesund til helgen. Hva tenker du selv?

Nei, det får bli litt sekundært nå. Man får komme seg på bena her nå. Det er også noe med at det ikke er første gangen og neppe den siste heller, så det er viktig å ta det her på alvor og ikke starte på igjen for tidlig. Man skal ha med seg hodet videre i livet. Sånn sett blir neste Eliteserie-kamp lite i forhold til hva man skal bruke hodet til resten av livet, sier Wangberg.

Midtstopperen kan i hvert fall trøste seg med at lagkameratene i Tromsø tok en sterk 3–2-seier i Bergen:

Publisert: 26.08.19 kl. 09:20

