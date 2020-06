Brann-sjefen refser skuffet spiss: – Ikke sånn vi skal ha det

BERGEN (VG) Daouda Bamba (25) slo ut med armene, ristet på hodet og gikk rett i garderoben etter å ha blitt byttet ut mot Rosenborg. Det får trener Lars Arne Nilsen (56) til å reagere.

– Det er ikke sånn vi ønsker å ha det. Det er det ikke. Jeg håper han kommer i garderoben i morgen og ber om unnskyldning. Vi er et lag og må stå sammen. Neste gang er det kanskje han som kommer innpå. Det er ikke sånn vi ønsker å ha det. Jeg tror han vet det veldig godt, sier Nilsen til VG etter 1–2-tapet mot RBK.

– Kommer du til å ta en prat med ham?

– Jeg tenker at han kommer til å be om en plan selv, sier Brann-sjefen.

– Han må bare innordne seg etter hvordan vi har det i Brann, og hvordan vi skal ha det. Den lille frustrasjonen han har i dag, er ingen stor sak, men det er et symptom vi må ta med en gang. Det er ikke sånn vi skal ha det, tillegger Nilsen.

Etter å ha gått i garderoben kom Bamba ut igjen, tok imot en boblejakke og satte seg sammen med RBK-kamerat Samuel Adegbenro på tribunen, fortsatt tydelig misfornøyd. Da fikk han en vennlig beskjed av vennen om å «roe seg ned».

Bamba nekter for at han var sint, men kaller reaksjonen sin et uttrykk for skuffelse.

– Jeg var ikke sint, jeg var bare skuffet. Når du som spiss skjønner at kampen kommer til å åpne seg, og at du kanskje kan få rom og store sjanser, men så må du byttes ut, da synes jeg det er normalt som å være skuffet, sier ivorianeren.

– Adegbenro ba deg roe deg ned …

– Ja, han ba meg ta det med ro, for han visste at jeg fortsatt var skuffet, sier Bamba, som har blitt byttet ut i fire av fire seriekamper denne sesongen.

– Jeg har følt meg veldig opplagt, særlig i dag. Det føltes ikke som at jeg hadde spilt 45 minutter engang. Jeg følte meg veldig bra, og så ble jeg byttet ut, så det var kanskje derfor jeg ble skuffet. Jeg følte meg ikke litt sliten engang. Men det er trenerens avgjørelse. Hva kan jeg gjøre?

– Tenker du selv at du kanskje ikke burde vise frustrasjonen din så tydelig?

– Alle er forskjellige og viser følelsene sine forskjellig. Jeg burde kanskje gjøre noe annet, men jeg er meg, og jeg kommer til å fortsette å være meg selv, sier Bamba.

Han får støtte av lagkameratene Kristoffer Barmen og Vegard Forren som begge mener skuffelsen hans kun vitner om en spiller som ønsker å yte sitt beste for laget i en viktig kamp.

Bamba sier det var «trist» å se Rosenborgs Carlo Holse score det seirende 2–1-målet etter 90 minutter. Bamba var nest sist på ballen da Gilbert Koomson sendte Brann i ledelsen etter bare fem minutter, men Even Hovland utlignet for trønderne like før pause.

Brann ligger nå på femteplass etter fire serierunder – tre poeng foran 10. plass Rosenborg.

Publisert: 28.06.20 kl. 23:54

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 3 3 0 0 13 – 5 8 9 2 Molde 3 3 0 0 8 – 3 5 9 3 Brann 3 2 1 0 7 – 3 4 7 4 Strømsgodset 3 2 1 0 6 – 4 2 7 5 Vålerenga 4 2 1 1 6 – 7 -1 7 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykk

