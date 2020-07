JUBEL: Real Madrid-spillerne feirer Ferland Mendys scoring. Foto: JORGE GUERRERO / AFP

Real Madrid stormer mot ligagull etter ny seier

(Granada – Real Madrid 1–2) Bare en fullstendig kollaps kan forhindre at årets La Liga-tittel havner i Madrid. Men det holdt bare så vidt mot Granada.

Nå nettopp

Real Madrid nærmer seg klubbens 34. ligatittel gjennom historien. Den forrige kom i 2017, men nå har klubben allerede én hånd om årets pokal. Slår de Villarreal i torsdagens oppgjør, kan de kalle seg spansk seriemester i 2020.

Kveldens kamp mot Granada ble imidlertid ingen overkjøring lett for hovedstadsklubben.

Franskmennene Ferland Mendy og Karim Benzema sendte gjestene i ledelsen til pause med hver sin perlescoring. Etter pause var derimot vertene langt mer farlig og allerede fem minutter etter sidebytte reduserte de ved Darwin Machis.

Til tross for tidvis stort press og gigantiske sjanser fra Granada, klarte Real å holde unna og sikre tre poeng. Real Madrid har perfekt uttelling etter coronapausen, og dette var deres niende seier på rad.

les også Ødegaard-assist i viktig kamp om Europa League-plass

Mendys scoring var av det vakre slaget. Venstrebacken fosset gjennom forsvaret, og fra svært skrå vinkel banket han ballen i nettaket. Det var sesongens første nettkjenning for Mendy, og den 21. spilleren som scorer for «Los Blancos» i år. Det er mer enn noen andre klubber fra topp fem-ligaene i Europa, ifølge Opta.

Benzemas mål var også perfekt utført. Real Madrids toppscorer banket inn sitt 19. ligamål da han dro seg inn i feltet og plasserte ballen i det lengste hjørnet. Bare Lionel Messi (22) har flere denne sesongen.

Machis redusering kom etter en nydelig gjennombruddspasning hans venezuelanske landsmann Yangel Herrera, men det ble med de ene scoringen. Granada befinner seg på 10.-plass etter en solid sesong, og er bare fire poeng unna europacupplass.

les også Manchester United mistet seieren i blodig overtidsdrama: – Det verste tidspunktet

Barcelona var den dominerende klubben i spansk ligafotball forrige tiår med hele syv titler. Real Madrid klarte bare å plukke med seg to, men er i ferd med å innlede det nye tiåret på perfekt vis.

Fire poeng skiller de to gigantklubbene etter kveldens kamp, og Real Madrid må skli på både ett og to bananskall om de skal kaste bort tittelen i løpet av de to siste ligakampene.

I sesongens siste kamp møter Real Madrid Leganes. Barcelona har igjen kamper mot Osasuna og Alaves.

Publisert: 13.07.20 kl. 23:54

Les også

Fra andre aviser